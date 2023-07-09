Большинство жителей Финляндии стали чувствовать себя безопаснее после вступления их страны в НАТО – опрос

Почти 16% финнов утверждают, что сейчас их чувство безопасности значительно выше, чем до присоединения к НАТО. Еще 39% опрошенных отметили, что они "в некоторой степени" ощутили повышение уровня безопасности.
В то же время 3% респондентов утверждают, что после получения Финляндией членства в Альянсе их чувство безопасности ослабло.
По словам представителя Института внешней политики Иро Сярккя, результаты опроса Yle демонстрируют, что жители Финляндии удовлетворены вступлением их страны в НАТО.
Финляндия подала заявку на вступление в НАТО 18 мая 2022 года – после того, как Россия начала полномасштабное вторжение в Украину.
1 марта 2023 года Финляндия одобрила законопроект о вступлении в НАТО. 23 марта закон подписал президент страны Саули Нийнисте.
Финляндия стала 31-м членом НАТО 4 апреля.