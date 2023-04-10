Россия после вступления Финляндии в НАТО начала отрабатывать защиту северо-западных границ

"Финляндия вошла в состав блока НАТО. Готовится к вступлению в Альянс Швеция. В этих условиях войсками противовоздушной обороны отрабатываются вопросы по защите государственной границы на северо-западе страны в соответствии с возросшим уровнем угроз", – сказал Демин.

Протяженность российско-финской границы составляет более 1270 км.

Контекст:

Финляндия вместе со Швецией одновременно подали заявки на вступление в НАТО 18 мая 2022 года – после того, как Россия начала полномасштабное вторжение в Украину.

1 марта 2023 года Финляндия одобрила законопроект о вступлении в НАТО. 23 марта закон подписал президент страны Саули Нийнисте.

Предполагалось, что Швеция и Финляндия вступят в Альянс вместе, однако против членства в НАТО Швеции выступила Турция. Анкару не устраивает отношение Швеции к Рабочей партии Курдистана, которую Турция считает террористической организацией.

Финляндия стала 31-м членом НАТО 4 апреля.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал вступление Финляндии в НАТО "посягательством на безопасность и национальные интересы РФ". В Кремле считают, что это очередное "обострение ситуации".