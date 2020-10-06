Глава МИД Турции прибыл в Баку поддержать Азербайджан в конфликте с Арменией

Турецкая делегация во главе с министром иностранных дел страны Мевлютом Чавушоглу посетила Азербайджан. Чавушоглу заявил, что Турция и Азербайджан в конфликте вокруг Нагорного Карабаха будут действовать как одна страна.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев 6 октября принял делегацию из Турции во главе с министром иностранных дел Мевлютом Чавушоглу. Об этом сообщила пресс-служба Алиева в Facebook.

Стороны обсудили ситуацию в Нагорном Карабахе.

Чавушоглу заявил в Twitter, что Турция поддерживает Азербайджан в этом конфликте и будет оказывать ему поддержку.

"Мы передали наши поддержку и солидарность. Мы – нация. Никто не должен сомневаться, что мы будем действовать как государство, когда это потребуется. Турция и Азербайджан. Азербайджан и Турция", – написал глава МИД Турции.

Can #Azerbaycan' * n Cumhurba * kan * * lham Aliyev'e Cumhurba * kan * m * z @RTErdogan' * n selam ve desteklerini ilettik.

B * Z B * R M * LLET * Z!

Gerekti * inde bir devlet gibi davranaca * m * zdan kimsenin * üphesi olmas * n. Türkiye Azerbaycan'd * r, Azerbaycan da Türkiye! * @azpresident pic.twitter.com/wWkgTmvKNK — Mevlüt Çavu * o * lu (@MevlutCavusoglu) October 6, 2020

Чавушоглу заявил, что Турция готова сотрудничать с Россией в урегулировании армяно-азербайджанского конфликта. Об этом сообщило агентство "Анадолу". По мнению главы МИД Турции, Россия должна быть заинтересована в урегулировании карабахского конфликта и устранении проблем у своих границ.

"Анкара выступает за долгосрочное решение армяно-азербайджанского конфликта под эгидой ОБСЕ. Мы готовы ко вкладу в устранение разногласий на Кавказе на любых международных площадках", – отметил Чавушоглу.

В 1991 году Нагорный Карабах при поддержке Армении объявил о независимости от Азербайджана. Это привело к боевым действиям, продлившимся до 1994 года. Вооруженный конфликт завершился подписанием Бишкекского протокола о перемирии и прекращении огня, но время от времени между сторонами возникают вооруженные столкновения. За время конфликта в регионе погибло более 30 тыс. человек. Азербайджан считает Нагорный Карабах оккупированной Арменией территорией.

27 сентября 2020 года в Нагорном Карабахе вспыхнул самый масштабный за последние годы конфликт. Министерство обороны Азербайджана обвинило Армению в "масштабной провокации", обстреле позиций азербайджанской армии и объявило о начале "стремительного контрнаступления". Армянские власти, в свою очередь, заявили, что азербайджанские военные инициировали наступление на Нагорный Карабах. Во время конфликта стороны используют танки, тяжелую артиллерию и авиацию.

Сообщалось о погибших и раненых мирных жителях.

Военное положение ввели как в Армении, так и в отдельных районах Азербайджана. Обе страны, участвующие в конфликте, объявили мобилизацию.