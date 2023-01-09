ГОРДОН
 
 
МИР

Глава минкульта Литвы считает, что русскую культуру нужно поместить в "карантин"

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Кайрис: Литва находится на таком пути, что потребность в русской культуре уменьшается
Кайрис: Литва находится на таком пути, что потребность в русской культуре уменьшается
Фото: Simonas Kairys / Facebook

Министр культуры Литвы Симон Кайрис заявил, что во время войны в Украине должен быть "отдых" от произведений русской культуры. Об этом он сказал в эфире канала TV3.

"Прежде всего нам нужно услышать, что не так давно сказал министр культуры Украины Александр Ткаченко. Он выразил надежду, что, по крайней мере, пока падают бомбы, мы тоже сможем воздержаться от исполнения разной [русской] классики на европейских сценах. Это достаточно справедливая позиция и хорошее желание апеллировать к ней", – сказал он.

По мнению Кайриса, на вопрос, как нужно относиться к русской культуре, уже ответила писательница Кристина Сабаляускайте.

"Она говорила о такого рода карантине, когда речь шла о великой классике, будь то Чайковский или другие. Однако речь не идет о стирании нот, разрывании, сжигании книг", – отметил он.

Вместе с тем, по мнению министра культуры, разговоры об отказе от русской культуры в будущем в Литве будут неактуальны, поскольку русская культура будет абсолютно неактуальна в стране.

"Литва находится на таком пути, что потребность в русской культуре уменьшается. Это происходит по вполне естественным причинам. Конечно, из-за войны. Но также и из-за меняющегося общества. Что касается смены поколений, то люди младшего поколения не понимают русский язык и история культуры вообще не в центре их внимания", – добавил министр.

Контекст:

После полномасштабного вторжения РФ в Украину в некоторых странах начали отменять выступления артистов, поддерживающих российские власти и не осудивших войну против Украины. В частности, в США отменяли концерты казахстанско-российского комика Нурлана Сабурова, в ОАЭ – российской певицы Валерии, а в Турции не состоялось выступление проживающей в США пианистки украинского происхождения Валентины Лисицы, которая ранее получила так называемый паспорт "гражданина "ДНР".

В СМИ начали появляться публикации о необходимости "отмены русской культуры". Ткаченко также призвал мир отказаться от сотрудничества с российскими артистами и не использовать произведения из РФ.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Россия, Украина, Литва, культура, Александр Ткаченко
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Ткаченко показал своего "советника по вопросам любви"
Ткаченко показал своего "советника по вопросам любви"
"Самомотивация – самое сложное". 48-летняя Наталья Егорова сняла видео во время пробежки
"Самомотивация – самое сложное". 48-летняя Наталья Егорова сняла видео во время пробежки
Умер 42-летний украинский режиссер Арделян
Умер 42-летний украинский режиссер Арделян
В сети показали, как выглядит за кулисами 50-летняя танцовщица Дита фон Тиз
В сети показали, как выглядит за кулисами 50-летняя танцовщица Дита фон Тиз
Дорофеева в полный рост снялась в белых облегающих шортах и носках
Дорофеева в полный рост снялась в белых облегающих шортах и носках
46-летняя Уизерспун показала, как занимается йогой в новом костюме, который "заставляет ее тренироваться"
46-летняя Уизерспун показала, как занимается йогой в новом костюме, который "заставляет ее тренироваться"
Бывший муж Ани Лорак встретился с их 11-летней дочерью в Швейцарии
Бывший муж Ани Лорак встретился с их 11-летней дочерью в Швейцарии
"Эта женщина вообще стареет?", "Такая куколка". В сети обсуждают новое видео 57-летней Херли в бикини
"Эта женщина вообще стареет?", "Такая куколка". В сети обсуждают новое видео 57-летней Херли в бикини
"В нашей семье все любители холодной воды". Бруни показала свою 93-летнюю мать, которая плавает в ледяной воде
"В нашей семье все любители холодной воды". Бруни показала свою 93-летнюю мать, которая плавает в ледяной воде
"Одна фраза может изменить жизнь". Дорофеева рассказала, какие выводы сделала по итогам прошедшего года
"Одна фраза может изменить жизнь". Дорофеева рассказала, какие выводы сделала по итогам прошедшего года
Букингемский дворец посвятил 41-летней жене принца Уильяма праздничную публикацию
Букингемский дворец посвятил 41-летней жене принца Уильяма праздничную публикацию
"О пустоте лучше не думать". Димопулос высказалась об Ани Лорак, которая живет в РФ и замалчивает российскую агрессию против Украины
"О пустоте лучше не думать". Димопулос высказалась об Ани Лорак, которая живет в РФ и замалчивает российскую агрессию против Украины
"Неделя началась неожиданно". Демин заявил, что его заблокировал в сети проживающий в США Яма
"Неделя началась неожиданно". Демин заявил, что его заблокировал в сети проживающий в США Яма
"Вот кому я благодарна за то, что приехала сюда". Grosu показала проживающего в США брата
"Вот кому я благодарна за то, что приехала сюда". Grosu показала проживающего в США брата
  "Вафли не размокают, а остаются хрустящими. Это фантастически вкусно". Рецепт вафельного торта с шоколадным кремом
  "Вафли не размокают, а остаются хрустящими. Это фантастически вкусно". Рецепт вафельного торта с шоколадным кремом
Российский актер Смольянинов назвал население РФ братским народом с украинцами и заявил, что пошел бы воевать против российских оккупантов
Российский актер Смольянинов назвал население РФ братским народом с украинцами и заявил, что пошел бы воевать против российских оккупантов
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Счастливый человек". "Какая жена красивая". 41-летний Ким восхитил сеть новым семейным фото (213544)
2
"Настоящая красавица", "Новая прическа?" Зеленская снялась в платье-вышиванке (179897)
3
"Лицемерная рашистская жополизка", "Чего молчите, что нас здесь убивает Россия?" Ани Лорак вспомнила, как снималась в Украине (166284)
4
"Сама и грустная", "Надеюсь, они еще вместе". Каменских показала свое рождественское утро (93753)
5
Осадчая показала старшего сына, который вернулся в Украину из США (52085)
6
Залужный отреагировал на слова Нина Матвиенко, которая заявила, что, "если бы была моложе, вышла бы за него замуж". Видео (50564)
7
Горбунов на Рождество надел вышиванку за 11 тыс. грн, как у Зеленского. Фото (33584)
8
"Будет третье пополнение", "Света беременна?" В сети обсуждают новое фото 40-летней певицы Loboda (27336)
 
 
 
 