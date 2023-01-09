Глава минкульта Литвы считает, что русскую культуру нужно поместить в "карантин"

"Прежде всего нам нужно услышать, что не так давно сказал министр культуры Украины Александр Ткаченко. Он выразил надежду, что, по крайней мере, пока падают бомбы, мы тоже сможем воздержаться от исполнения разной [русской] классики на европейских сценах. Это достаточно справедливая позиция и хорошее желание апеллировать к ней", – сказал он.

По мнению Кайриса, на вопрос, как нужно относиться к русской культуре, уже ответила писательница Кристина Сабаляускайте.

"Она говорила о такого рода карантине, когда речь шла о великой классике, будь то Чайковский или другие. Однако речь не идет о стирании нот, разрывании, сжигании книг", – отметил он.

Вместе с тем, по мнению министра культуры, разговоры об отказе от русской культуры в будущем в Литве будут неактуальны, поскольку русская культура будет абсолютно неактуальна в стране.

"Литва находится на таком пути, что потребность в русской культуре уменьшается. Это происходит по вполне естественным причинам. Конечно, из-за войны. Но также и из-за меняющегося общества. Что касается смены поколений, то люди младшего поколения не понимают русский язык и история культуры вообще не в центре их внимания", – добавил министр.