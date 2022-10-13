Ткаченко призвал мир отказаться от сотрудничества с российскими артистами и не использовать произведений из РФ

"Я призываю всех, кто видит зверства, которые совершает Россия по отношению к Украине, весь цивилизованный мир [...] отказаться от сотрудничества с российскими артистами и от использования российских произведений композиторов и писателей, которые Россия сознательно называет своим оружием", – написал он.
По словам министра, "иначе вы становитесь по одну сторону с агрессором и навсегда останетесь в истории по ту сторону зла".
"Не должно быть никакого диалога с культурой террористов", – заявил Ткаченко.
Министр подчеркнул, что "культура не может быть вне политики, особенно когда культура – один из видов политики, который использует ядерное государство-террорист как оружие в войне против мировой демократии и ежедневно убивает мирных украинцев".
"С первых дней войны мы каждый день работаем над тем, чтобы культурные институты по всему миру отказались от сотрудничества с российскими артистами, использования российской музыки и произведений. [...] Но проходит определенное время, и некоторые международные институты закрывают глаза на происходящее и возобновляют сотрудничество. Мы не можем этого допустить", – объяснил он.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
После полномасштабного вторжения российской армии в Украину 24 февраля ряд российских актеров поддержали агрессию против Украины. Например, актера Дмитрия Певцова назвали за это "путинской проституткой".
Также Ткаченко предлагал лишать звания "народный артист Украины" тех представителей культуры, которые молчат о войне или поддержали агрессора.