Ткаченко призвал мир отказаться от сотрудничества с российскими артистами и не использовать произведений из РФ

"Я призываю всех, кто видит зверства, которые совершает Россия по отношению к Украине, весь цивилизованный мир [...] отказаться от сотрудничества с российскими артистами и от использования российских произведений композиторов и писателей, которые Россия сознательно называет своим оружием", – написал он.

По словам министра, "иначе вы становитесь по одну сторону с агрессором и навсегда останетесь в истории по ту сторону зла".

"Не должно быть никакого диалога с культурой террористов", – заявил Ткаченко.

Министр подчеркнул, что "культура не может быть вне политики, особенно когда культура – один из видов политики, который использует ядерное государство-террорист как оружие в войне против мировой демократии и ежедневно убивает мирных украинцев".

"С первых дней войны мы каждый день работаем над тем, чтобы культурные институты по всему миру отказались от сотрудничества с российскими артистами, использования российской музыки и произведений. [...] Но проходит определенное время, и некоторые международные институты закрывают глаза на происходящее и возобновляют сотрудничество. Мы не можем этого допустить", – объяснил он.

Война России против Украины. Главное (обновляется)