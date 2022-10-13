ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Ткаченко призвал мир отказаться от сотрудничества с российскими артистами и не использовать произведений из РФ

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Ткаченко отметил, что агрессор считает произведения российских авторов "оружием"
Ткаченко отметил, что агрессор считает произведения российских авторов "оружием"
Фото: Олександр Ткаченко / Facebook

Министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко заявил 13 октября в Fаcebook, что цивилизованному миру следует отказаться от сотрудничества с представителями культуры страны-агрессора России.

"Я призываю всех, кто видит зверства, которые совершает Россия по отношению к Украине, весь цивилизованный мир [...] отказаться от сотрудничества с российскими артистами и от использования российских произведений композиторов и писателей, которые Россия сознательно называет своим оружием", – написал он.

По словам министра, "иначе вы становитесь по одну сторону с агрессором и навсегда останетесь в истории по ту сторону зла".

"Не должно быть никакого диалога с культурой террористов", – заявил Ткаченко.

Министр подчеркнул, что "культура не может быть вне политики, особенно когда культура – один из видов политики, который использует ядерное государство-террорист как оружие в войне против мировой демократии и ежедневно убивает мирных украинцев".

"С первых дней войны мы каждый день работаем над тем, чтобы культурные институты по всему миру отказались от сотрудничества с российскими артистами, использования российской музыки и произведений. [...] Но проходит определенное время, и некоторые международные институты закрывают глаза на происходящее и возобновляют сотрудничество. Мы не можем этого допустить", – объяснил он.

https://www.facebook.com/oleksandr.tkachenko.ua/posts/pfbid021qxRUTem6YPvyEbAET1i6i2Tm35iREoRpvCBtc5j1wzkSNLPYNCLY6Mkjk597g71l

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

После полномасштабного вторжения российской армии в Украину 24 февраля ряд российских актеров поддержали агрессию против Украины. Например, актера Дмитрия Певцова назвали за это "путинской проституткой".

Также Ткаченко предлагал лишать звания "народный артист Украины" тех представителей культуры, которые молчат о войне или поддержали агрессора.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: Россия, музыка, война, культура, Александр Ткаченко, вторжение, актер, война России против Украины, композитор, писатель, сотрудничество
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Это были свободные отношения". Блогер-миллионница Саша Бо рассказала, как влюбилась во второго мужа
"Это были свободные отношения". Блогер-миллионница Саша Бо рассказала, как влюбилась во второго мужа
Никитюк высказалась о тренировках у экс-жены Узелкова Боржемской
Никитюк высказалась о тренировках у экс-жены Узелкова Боржемской
Жена Павлика похвасталась соседством с Пугачевой и показала, как на самом деле выглядит 73-летняя артистка
Жена Павлика похвасталась соседством с Пугачевой и показала, как на самом деле выглядит 73-летняя артистка
Немецкий продюсер Дитер Болен раскритиковал санкции против России. Кличко ему резко ответил
Немецкий продюсер Дитер Болен раскритиковал санкции против России. Кличко ему резко ответил
"Слава, что с тобой?", "Держись, всем тяжело". Каминская резко высказалась об украинском шоу-бизнесе
"Слава, что с тобой?", "Держись, всем тяжело". Каминская резко высказалась об украинском шоу-бизнесе
"Каждое утро ест одно и то же". Эксперты рассекретили рацион Кейт Миддлтон
"Каждое утро ест одно и то же". Эксперты рассекретили рацион Кейт Миддлтон
"Это самая преданная патриотка". Сумская высказалась об отношении своей младшей дочери к старшей сестре, проживающей в РФ Паперной
"Это самая преданная патриотка". Сумская высказалась об отношении своей младшей дочери к старшей сестре, проживающей в РФ Паперной
Звезда "Дня сурка" заплатил $100 тыс. за сексуальные домогательства
Звезда "Дня сурка" заплатил $100 тыс. за сексуальные домогательства
"Теперь все эти мечты разбиты". Наталья Кличко заявила, что из-за ракетных обстрелов украинских городов ее мать останется жить в Германии
"Теперь все эти мечты разбиты". Наталья Кличко заявила, что из-за ракетных обстрелов украинских городов ее мать останется жить в Германии
"Самая лучшая". Рианна в трусах снялась с нижнего ракурса. Видео
"Самая лучшая". Рианна в трусах снялась с нижнего ракурса. Видео
"Я знаю, что это действительно жутко". Ким Кардашян призналась бабушке, как занялась сексом в ее честь с Питом Дэвидсоном
"Я знаю, что это действительно жутко". Ким Кардашян призналась бабушке, как занялась сексом в ее честь с Питом Дэвидсоном
Кинчев, поддерживающий войну РФ против Украины: Идем за Христом значит, должны и смерть принять, если понадобится
Кинчев, поддерживающий войну РФ против Украины: Идем за Христом – значит, должны и смерть принять, если понадобится
Jerry Heil номинирована на престижную европейскую премию
Jerry Heil номинирована на престижную европейскую премию
"Невозможно писать это без слез". В сеть попало личное письмо Джоли к Питту
"Невозможно писать это без слез". В сеть попало личное письмо Джоли к Питту
"Ни мозгов, ни совести, ни будущего". Гордон прокомментировал видео певицы Бабкиной, снятое в драмтеатре в Мариуполе
"Ни мозгов, ни совести, ни будущего". Гордон прокомментировал видео певицы Бабкиной, снятое в драмтеатре в Мариуполе
"Враг бесится от собственной слабости на фронте, мстит мирным жителям". Свитолина призвала сделать пожертвования в поддержку Украины
"Враг бесится от собственной слабости на фронте, мстит мирным жителям". Свитолина призвала сделать пожертвования в поддержку Украины
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"С каменным лицом". Украинка показала, как Земфира на концерте на Кипре унесла со сцены флаг Украины, не разворачивая. Видео (192389)
2
40-летняя Мейхер показала фото без одежды и бюстгальтера (188296)
3
В небе над Кремлем появилось адресованное Пугачевой обращение. Видео (159925)
4
"Эта богемная старушка трудилась в интим-салоне". Невзоров рассказал о прошлом пропагандистки Рудковской (146284)
5
"Кое-кому очень повезло", "Конечно, ты счастлива". Жена Арестовича рассказала о своей работе (135921)
6
Украинский журналист – пропагандистке Симоньян: Не обижайтесь, вы – очень некрасивая. Общайтесь и фоткайтесь спиной. Очень прошу (113820)
7
"Стал стукачом", "Какой стыд". Меньшиков, сыгравший в фильме Михалкова сотрудника НКВД, будет сотрудничать со Следкомом РФ (73545)
8
Ротару отреагировала на ракетную атаку РФ на Киев (52163)
 
 
 
 