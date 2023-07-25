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Глава партии коммунистов Норвегии ушел в отставку после обвинения в краже солнцезащитных очков

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Политик ушел в отставку из-за взятых в магазине очков
Политик ушел в отставку из-за взятых в магазине очков
Фото: Bjørnar Moxnes - Rødt / Facebook

Лидер коммунистической Красной партии Норвегии Бьернар Мокснес объявил в Facebook 24 июля, что уходит в отставку. Это произошло после того, как его обвинили в краже солнцезащитных очков в магазине аэропорта Осло.

"Это был невероятно приятный путь за 11 лет, но прежде всего главное: я взял эти солнцезащитные очки из магазина в [аэропорту] Гардермуэн. Я совершил большую ошибку и ухудшил ситуацию тем, как я справился с ней. Мне очень жаль. Многие спрашивали, как я мог сделать такую глупость. За последние несколько недель я задавал себе этот вопрос много раз. У меня не было полного объяснения. Но я уверен в том, что сделал что-то не так и должен столкнуться с последствиями этого", – написал политик.

https://www.facebook.com/BjornarMoxnes/posts/pfbid0fXJUD98rUULn9zBphtMLVVw83RtVSe1XQy9sg4gSggr4WfWe7msWWy1XxfVh8xovl

Кража очков Hugo Boss в аэропорту произошла 16 июня этого года, когда Мокснес находился в частной поездке, пишет Haugesunds Avis. Об этом случае стало известно СМИ 30 июня. На пресс-конференции на следующий день после публикации Мокснес назвал инцидент постыдным и извинился. Впоследствии он также несколько раз менял свое объяснение того, что произошло в магазине в аэропорту. В частности, он говорил, что забыл о взятых в магазине очках. Однако полиция считает, что очки он украл умышленно, пишет издание.

Мария НИКОЛАЕНКО
журналистка
Теги: Норвегия, кража, отставка, скандал
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