Глава партии коммунистов Норвегии ушел в отставку после обвинения в краже солнцезащитных очков

"Это был невероятно приятный путь за 11 лет, но прежде всего главное: я взял эти солнцезащитные очки из магазина в [аэропорту] Гардермуэн. Я совершил большую ошибку и ухудшил ситуацию тем, как я справился с ней. Мне очень жаль. Многие спрашивали, как я мог сделать такую глупость. За последние несколько недель я задавал себе этот вопрос много раз. У меня не было полного объяснения. Но я уверен в том, что сделал что-то не так и должен столкнуться с последствиями этого", – написал политик.

Кража очков Hugo Boss в аэропорту произошла 16 июня этого года, когда Мокснес находился в частной поездке, пишет Haugesunds Avis. Об этом случае стало известно СМИ 30 июня. На пресс-конференции на следующий день после публикации Мокснес назвал инцидент постыдным и извинился. Впоследствии он также несколько раз менял свое объяснение того, что произошло в магазине в аэропорту. В частности, он говорил, что забыл о взятых в магазине очках. Однако полиция считает, что очки он украл умышленно, пишет издание.