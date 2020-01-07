Клуб читателей
ГОРДОН
 
МИР

Глава Пентагона заявил, что американские военные не будут нарушать законы войны

Возможный ответ американских военных в случае нападения со стороны Тегерана не предполагает атак на культурные объекты, заявил министр обороны США Марк Эспер.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Эспер: Мы будем следовать законам вооруженных конфликтов
Эспер: Мы будем следовать законам вооруженных конфликтов
Фото: ЕРА

Военнослужащие США не будут нарушать законы вооруженных конфликтов и наносить удары по культурным объектам Ирана. Об этом в комментарии журналистам заявил министр обороны США Марк Эспер, сообщает русская служба "Голоса Америки".

На вопрос, являются ли культурные объекты целью ударов со стороны США, Эспер ответил журналистам: "Мы будем следовать законам вооруженных конфликтов".

Согласно международному праву нападение на культурные объекты считается военным преступлением. Об этом говорится в резолюции Совета Безопасности ООН и Гаагской конвенции 1954 года о защите культурных ценностей.

4 января американский президент Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты нанесут удар по 52 целям в Иране, если Тегеран атакует США. Трамп не уточнил, о каких целях идет речь, но сообщил, что некоторые из них "являются весьма значительными и важными для Ирана и иранской культуры". 

Это заявление прозвучало на фоне эскалации в отношениях с Ираном, связанной с убийством иранского генерала Касема Сулеймани.

В ночь на 3 января США нанесли авиаудар по международному аэропорту Багдада в Ираке, в результате которого погиб Сулеймани.

Вместе с ним погиб заместитель командующего Силами народной мобилизации Ирака (которые поддерживают Иран) Абу Махди аль-Мухандис.

В Пентагоне заявили, что Сулеймани убили по указанию президента США Дональда Трампа. США считают КСИР террористической организацией, а Сулеймани – причастным к атакам на американское посольство и военные базы США в Ираке.

В Иране пригрозили США "суровой местью" за смерть генерала Сулеймани.

Президент США заявил, что "смерть невинных людей была болезненной страстью Сулеймани". "Мы действовали, чтобы остановить войну. Мы не предпринимали действий, чтобы начать войну", – сказал Трамп.

Теги: США, Иран, война, военные, нападение, Марк Эспер
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Уважаемые читатели! На нашем сайте запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию. Комментарии, которые нарушают эти правила, мы будем удалять, а их авторам – закрывать доступ к обсуждению. Редакция не вступает в переписку с комментаторами по поводу блокировки, без серьезных причин доступ к комментированию модераторы не закрывают.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Бульвар Шоубиз. Приложение
Ризатдинова показала сына от Онищенко
Ризатдинова показала сына от Онищенко
Леди Гага: Меня неоднократно насиловали в 19-летнем возрасте
Леди Гага: Меня неоднократно насиловали в 19-летнем возрасте
  Yummy. Вышел новый клип Бибера. Видео
  Yummy. Вышел новый клип Бибера. Видео
Полякова сняла на видео танец младшей дочери
Полякова сняла на видео танец младшей дочери
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS