Столтенберг заявил, что США приняли решение об убийстве Сулеймани без консультаций с НАТО

США предоставили аргументацию действий в отношении иранского генерала Касема Сулеймани, который был убит в результате нанесения удара по международному аэропорту Багдада в Ираке, сообщил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Он подчеркнул, что НАТО обеспокоено дестабилизирующей деятельностью Ирана на Ближнем Востоке.

Соединенные Штаты не консультировались с НАТО, принимая решение о нанесении удара по международному аэропорту Багдада в Ираке, в результате которого погиб командир иранского элитного подразделения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции (КСИР) генерал-майор Касем Сулеймани.

Об этом 6 января на пресс-конференции в Брюсселе заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, расшифровка его общения с журналистами опубликована на сайте Альянса.

"Это решение США. Это не решение, принятое глобальной коалицией или НАТО. Несмотря на это, все союзники обеспокоены дестабилизирующей деятельностью Ирана в регионе и тем, что Иран поддерживает различные террористические группировки", – заявил Столтенберг.

Он добавил, что представители США пояснили союзникам по НАТО, почему было принято такое решение и предоставили обоснование действий в отношении Сулеймани.

Столтенберг не раскрыл эту информацию.

"Но мы ценим представленную Соединенными Штатами информацию. Я думаю, что это обеспечивает или в очередной раз показывает, что НАТО является платформой, на которой европейские союзники, североамериканские союзники, могут собраться вместе и решить проблемы безопасности для всех нас", – сказал он.

Генсек НАТО подчеркнул, что Иран должен воздерживаться от дальнейшего насилия и провокаций.

"Новый конфликт не входит ни в чьи интересы", – добавил Столтенберг.

Сулеймани был убит в ночь на 3 января. Вместе с ним погиб заместитель командующего Силами народной мобилизации Ирака (которые поддерживают Иран) Абу Махди аль-Мухандис.

В Пентагоне заявили, что Сулеймани убили по указанию президента США Дональда Трампа. США считают КСИР террористической организацией, а Сулеймани – причастным к атакам на американское посольство и военные базы США в Ираке. 5 января тело Сулеймани доставили в Иран, в аэропорту его встречали тысячи людей.

В МИД Ирака убийство Сулеймани назвали нарушением суверенитета, а парламент проголосовал за вывод иностранных войск из страны.

В Иране пригрозили США "суровой местью" за смерть генерала Сулеймани.

Президент США заявил, что "смерть невинных людей была болезненной страстью Сулеймани". "Мы действовали, чтобы остановить войну. Мы не предпринимали действий, чтобы начать войну", – сказал Трамп. Он отметил, что Соединенные Штаты нанесут удар по 52 целям в Иране, если Тегеран атакует США.

The New York Times написала 4 января, что Трамп отдал приказ убить Сулеймани, основываясь на неубедительных выводах разведки. Издание утверждало, что военные чиновники были удивлены приказом Трампа, тогда как вице-президент США Майк Пенс и государственный секретарь США Майк Помпео выступали за крайние меры против Сулеймани. О том, что на убистве Сулеймани настаивал Помпео, писала и газета The Washington Post.

Госсекретарь США заявил, что выводы разведки были однозначны. Мир стал "более безопасным" после гибели иранского генерала, считает Помпео.