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Главам регионов России разрешили создавать военизированные компании

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В российских регионах смогут создавать специализированные военизированные предприятия
В российских регионах смогут создавать специализированные военизированные предприятия
Фото: EPA

Госдума страны-агрессора РФ 25 июля приняла во втором и третьем чтениях поправки к закону о военной службе. Согласно документу, главы российских регионов по решению президента смогут создавать специализированные военизированные предприятия. Документ опубликован на сайте Госдумы РФ (не открывается с территории Украины), его цитирует "Медуза".

Это делается "в целях усиления охраны общественного порядка и обеспечения общественной безопасности в период мобилизации, в период военного положения, в военное время".

Такие региональные военные компании призваны содействовать МВД, ФСБ и минобороны РФ в защите российской границы, борьбе с диверсионно-разведывательными формированиями иностранных государств, а также борьбе с незаконными вооруженными формированиями, пишет издание.

Финансироваться предприятия будут из федерального и регионального бюджетов, их сотрудники получат боевое ручное стрелковое оружие с патронами и будут приравнены к ведомственной охране.

"Работники предприятий имеют право пресекать функционирование беспилотных воздушных, подводных и надводных судов и аппаратов, беспилотных транспортных средств и иных автоматизированных беспилотных комплексов в целях отражения нападения", — говорится в документе.

Контекст:

На стороне России в войне против Украины, кроме регулярной армии, воюют частные военные компании. Самая известная среди них – ЧВК "Вагнер", в рядах которой находятся наемники и завербованные в тюрьмах заключенные.

По информации Белого дома на 22 декабря 2022 года, силы ЧВК "Вагнер", направленные в Украину, составляли 50 тыс. наемников, из них 10 тыс. – контрактники, а еще 40 тыс. – завербованные в тюрьмах заключенные. Об этом пишет The Hill.

СМИ сообщали, что участие в вербовке заключенных принимал лично создатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин, были обнародованы видео из колонии, где он выступал перед заключенными. Пригожин тогда впервые публично назвал себя "представителем" ЧВК "Вагнер" и предупредил, что ищет наемников для участия в "тяжелой войне".

После мятежа Пригожина 24–25 июня, по данным СМИ, президент страны-агрессора РФ Владимир Путин принял решение ликвидировать ЧВК "Вагнер"

Мария НИКОЛАЕНКО
журналистка
Теги: Россия, Госдума, война России против Украины, российские военные, ЧВК
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