Главам регионов России разрешили создавать военизированные компании

Это делается "в целях усиления охраны общественного порядка и обеспечения общественной безопасности в период мобилизации, в период военного положения, в военное время".

Такие региональные военные компании призваны содействовать МВД, ФСБ и минобороны РФ в защите российской границы, борьбе с диверсионно-разведывательными формированиями иностранных государств, а также борьбе с незаконными вооруженными формированиями, пишет издание.

Финансироваться предприятия будут из федерального и регионального бюджетов, их сотрудники получат боевое ручное стрелковое оружие с патронами и будут приравнены к ведомственной охране.

"Работники предприятий имеют право пресекать функционирование беспилотных воздушных, подводных и надводных судов и аппаратов, беспилотных транспортных средств и иных автоматизированных беспилотных комплексов в целях отражения нападения", — говорится в документе.