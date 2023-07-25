Главам регионов России разрешили создавать военизированные компании

Это делается "в целях усиления охраны общественного порядка и обеспечения общественной безопасности в период мобилизации, в период военного положения, в военное время".
Такие региональные военные компании призваны содействовать МВД, ФСБ и минобороны РФ в защите российской границы, борьбе с диверсионно-разведывательными формированиями иностранных государств, а также борьбе с незаконными вооруженными формированиями, пишет издание.
Финансироваться предприятия будут из федерального и регионального бюджетов, их сотрудники получат боевое ручное стрелковое оружие с патронами и будут приравнены к ведомственной охране.
"Работники предприятий имеют право пресекать функционирование беспилотных воздушных, подводных и надводных судов и аппаратов, беспилотных транспортных средств и иных автоматизированных беспилотных комплексов в целях отражения нападения", — говорится в документе.
На стороне России в войне против Украины, кроме регулярной армии, воюют частные военные компании. Самая известная среди них – ЧВК "Вагнер", в рядах которой находятся наемники и завербованные в тюрьмах заключенные.
По информации Белого дома на 22 декабря 2022 года, силы ЧВК "Вагнер", направленные в Украину, составляли 50 тыс. наемников, из них 10 тыс. – контрактники, а еще 40 тыс. – завербованные в тюрьмах заключенные. Об этом пишет The Hill.
СМИ сообщали, что участие в вербовке заключенных принимал лично создатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин, были обнародованы видео из колонии, где он выступал перед заключенными. Пригожин тогда впервые публично назвал себя "представителем" ЧВК "Вагнер" и предупредил, что ищет наемников для участия в "тяжелой войне".
После мятежа Пригожина 24–25 июня, по данным СМИ, президент страны-агрессора РФ Владимир Путин принял решение ликвидировать ЧВК "Вагнер".