Госдеп США готов заплатить $10 млн за информацию о вмешательстве в американские выборы

Государственный департамент США готов заплатить за информацию, позволяющую установить личность или местонахождение человека, который, действуя по указанию или под контролем иностранного правительства, вмешивается в выборы в Соединенных Штатах. Об этом сообщил глава Госдепа Майк Помпео.

США готовы заплатить $10 млн за информацию о людях, которые пытаются вмешиваться в американские выборы. Об этом 5 августа в ходе брифинга сообщил госсекретарь Соединенных Штатов Майк Помпео. Стенограмма обнародована на сайте Госдепа.

"Программа Госдепа "Вознаграждение за правосудие" предлагает вознаграждение в размере до $10 млн за информацию, позволяющую установить личность или местонахождение любого человека, который, действуя по указанию или под контролем иностранного правительства, вмешивается в выборы в США, участвуя в преступной кибердеятельности", – отметил Помпео.

Он напомнил, что Госдепартамент США выпустил отчет о российской программе по дезинформации и пропаганде.

В октябре 2016 года власти США официально обвинили Россию во взломе серверов американских партий, а также во вмешательстве в процесс президентских выборов в стране. В декабре ЦРУ пришло к заключению, что Россия вмешивалась в выборы, чтобы помочь республиканцу Дональду Трампу одержать победу. Россия эти обвинения отвергает.

17 июля вице-президент США и наиболее вероятный кандидат в президенты на выборах в 2020 году Джо Байден заявил, что Китай и Россия пытаются вмешаться в президентские выборы, запланированные на 3 ноября. По его словам, такие данные предоставила разведка США.