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Госдума предложила приравнять отчуждение части территории РФ к экстремизму

В Государственную Думу РФ 8 июля внесли первый законопроект, направленный на реализацию недавно принятых поправок в конституцию России.

Как пишет "Медуза", его авторами являются глава комитета Госдумы по законодательству Павел Крашенинников и сенатор Андрей Клишас. Документ вносит изменения в закон "О противодействии экстремизму", уточняя, что под нарушением целостности территории РФ подразумевается в том числе отчуждение части ее территории. Также в рамках законопроекта Уголовный кодекс будет дополнен новой статьей 280.2 "нарушение территориальной целостности Российской Федерации". В качестве наказания будет предусмотрено лишение свободы на срок от шести до 10 лет.

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