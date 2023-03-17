ГУР спасло из плена в Сирии группу украинских женщин и детей

В результате спецоперации сотрудникам ГУР удалось освободить двух женщин и шестерых детей. Они насильно содержались в Сирии в плохих условиях, говорится в сообщении.

В ночь с 16-го на 17 марта в сопровождении украинских военных они пересекли границу Украины.

"Даже в условиях российской агрессивной войны Украина не забывает своих граждан в беде и придет на помощь", – написали в ГУР МО.