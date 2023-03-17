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ГУР спасло из плена в Сирии группу украинских женщин и детей

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Освобожденные вернулись в Украину в ночь на 17 марта
Освобожденные вернулись в Украину в ночь на 17 марта
Фото: Головне управління розвідки МО України / Telegram

Группа украинских граждан освобождена из плена в Сирии. Об этом Главное управление разведки Министерства обороны Украины 17 марта сообщило в Telegram.

В результате спецоперации сотрудникам ГУР удалось освободить двух женщин и шестерых детей. Они насильно содержались в Сирии в плохих условиях, говорится в сообщении.

В ночь с 16-го на 17 марта в сопровождении украинских военных они пересекли границу Украины.

"Даже в условиях российской агрессивной войны Украина не забывает своих граждан в беде и придет на помощь", – написали в ГУР МО.

Контекст:

На севере Сирии сегодня есть два лагеря беженцев – "Родж" и "Аль-Хол", там находится почти 43 тыс. иностранных граждан, задержанных региональными властями за связи с "Исламским государством", сообщали в Human Rights Watch. По информации активистов на 15 апреля 2022 года там находилось порядка 40 украинских женщин и детей. Глава Меджлиса крымскотатарского народ Рефат Чубаров в августе 2020-го заявлял, что в "Аль-Холе" тогда было 100 украинских женщин и детей.

Украинок и их детей в сирийских лагерях удерживают в подвалах, отбирают еду, сообщали их родственники. В Офисе президента информировали, что украинцев, находящихся в лагере "Аль-Хол", проверяют на возможные связи с террористической организацией "Исламское государство".

Вопросом их возвращения занимается специальная межведомственная группа, в состав которой входят представители МИД, СБУ, Службы внешней разведки и ГУР МО.

В лагере от обезвоживания и истощения умирают дети, сообщали в ЮНИСЕФ. По данным фонда, 6–10 августа 2020 года в "Аль-Холе" умерло восемь детей в возрасте до пяти лет, четверо из них – от недоедания и истощения, остальные – от обезвоживания, гипогликемии и других состояний, которые легко поддаются лечению.

С начала 2021 года до конца марта в лагере убили 40 взрослых и двух детей, информировал ЮНИСЕФ. По данным этой организации, там находится порядка 40 тыс. детей.

Теги: Сирия, плен, пленные, дети, ГУР Минобороны Украины
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