Иран поразил баллистическими ракетами цели в Индийском океане

Корпус стражей исламской революции Ирана отработал удар баллистическими ракетами дальнего радиуса по целям в северной части Индийского океана.

Корпус стражей исламской революции Ирана в рамках ежегодных военных учений под кодовым названием "Великий пророк 15" запустил баллистические ракеты. Об этом говорится в сообщении корпуса от 16 января.

"Сегодня утром (суббота) была проведена стратегическая операция по запуску баллистических ракет большой дальности по кораблям условного противника", – рассказали военные.

Ракеты запустили на пустынной территории страны. Во время запуска ракет КСИР успешно поразил цели в северной части Индийского океана на расстоянии 1,8 тыс. км. В запуске участвовали ракеты дальнего радиуса разных классов, они поразили условные цели противника.

Ежегодные военные учения, которые включают в себя сочетание ракетных и беспилотных операций, проходили в пятницу, 15 января. Подразделения КСИР отрабатывали в этот день запуски баллистических ракет "земля – земля" и операции с беспилотными бомбардировщиками, добавило иранское агентство Tasnim.

12 января военно-морские силы Ирана провели ракетные учения в Оманском заливе. В них участвовали недавно поступившие на вооружение Ирана ракетный корвет "Зерех" ("Броня") и новый вертолетоносец иранского производства "Макран" (название местности на востоке Ирана).

Иран проводит военные учения на фоне обострившихся отношений с США после убийства командира элитного спецподразделения КСИР "Аль-Кудс" генерала Касема Сулеймани в соседнем Ираке 3 января 2020 года в результате авиаудара по багдадскому аэропорту.