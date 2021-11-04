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Искали 18 дней. В Австралии нашли живой похищенную четырехлетнюю девочку

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Клео Смит нашли после 18 дней поисков
Клео Смит нашли после 18 дней поисков
Фото: Ellie Smith / Instagram

Полиция штата Вашингтон (Австралия) обнаружила пропавшую четырехлетнюю Клео Смит живой и здоровой после 18-дневных поисков на северо-западном побережье штата. Об этом 3 ноября сообщал The Sydney Morning Herald.

Клео исчезла 16 октября из семейной палатки в одном из кемпингов в 50 минутах езды от ее дома. Тот факт, что ее спальный мешок также отсутствовал, навел полицейских на мысль о том, что она была похищена.

Правительство штата предложило вознаграждение в размере $1 млн за любую информацию, которая помогла бы обнаружить Клео.

3 ноября офицеры полиции ворвались в один из запертых домов в Карнарвоне и нашли девочку. Позже был арестован мужчина, подозреваемый в похищении ребенка.

Заместитель комиссара полиции полковник Бланш сказал, что один из офицеров взял Клео на руки и спросил, как ее зовут. "Меня зовут Клео", – ответил ребенок.

Мать девочки подтвердила новость о спасении дочери, поделившись изображением Клео в Instagram. "Наша семья снова стала целой", – подписала она снимок.

В доме у 36-летнего Теренса Даррелла Келли, подозреваемого в похищении девочки, полицейские обнаружили комнату с куклами, сообщал The Sydney Morning Herald

Теги: Австралия, полиция, розыск, похищение, ребенок, девочка
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