Из Эстонии в США экстрадировали полковника ФСБ, подозреваемого в поставках электроники оккупантам

Согласно релизу, предполагаемого сотрудника российских спецслужб Конощенка экстрадировали для предъявления обвинений в поставках электроники и боеприпасов американского производства военным страны-агрессора.

Его подозревают в контрабанде технологий двойного назначения и боеприпасов американских компаний для российского оборонного сектора.

Помощник генерального прокурора США Мэтью Олсен заявил, что Конощенок тесно связан с ФСБ.

"Подозреваемый переправил сотни тысяч незаконных боеприпасов для поддержки военной машины Москвы, используя подставные компании для сокрытия своего преступного предприятия", – заявил Олсен.

Прокурор восточного округа Нью-Йорка Бреон Пис добавил, что экстрадированный россиянин считается "одним из важнейших участников схемы поставки секретной электроники и боеприпасов американского производства для содействия военным действиям и разработке оружия в России, нарушая экспортный контроль США, экономические санкции и другие уголовные законы".

Как отмечает Voice of America, 14 июля Конощенка арестовали в США. Ему грозит до 30 лет лишения свободы за сговор, нарушение правил экспортного контроля, контрабанду и отмывание денег.

Конощенок – один из семи фигурантов (два американца и пятеро россиян) расследования минюста США, которым в декабре прошлого года предъявили обвинения по 16 пунктам, в том числе в сговоре для отмывания денег, обхода санкций, приобретения военных технологий и материалов в интересах России. Согласно данным ведомства, Конощенок называет себя полковником ФСБ.

Американские власти считают, что обвиняемые связаны с двумя базирующимися в Москве компаниями, "Серния" и "Сертал", которые действуют под руководством российских спецслужб для закупки передовой электроники и сложного испытательного оборудования для российского военно-промышленного комплекса и научно-исследовательского сектора. В минюсте США утверждают, что эти компании управляли обширной сетью подставных компаний и банковских счетов. Они использовались для продвижения схемы, чтобы скрыть причастность к закупкам российского правительства.