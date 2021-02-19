Израиль ввел паспорта для вакцинированных COVID-19. В стране такие документы уже появились на черном рынке

В Израиле тренажерные залы, бассейны, спортивные и культурные мероприятия смогут посещать те, кто прошел вакцинацию или вылечился от COVID-19, заявили в министерстве здравоохранения страны.

Министерство здравоохранения Израиля 19 февраля презентовало сертификат о вакцинации против коронавируса Green Pass, он позволит привитым от коронавируса или выздоровевшим принимать участие в различных мероприятиях, сообщило издание Times of Israel 18 февраля.

В министерстве предупредили о серьезных наказаниях для тех, кто будет подделывать такие документы. Глава министерства Юлий Эдельштейн и другие должностные лица представили сертификат, защищенный QR-кодом.

Правительство страны в понедельник, 15 февраля, одобрило возобновление с 21 февраля работы магазинов, спортзалов, отелей, рынков, музеев и библиотек. Но только те, кто прошел вакцинацию или вылечился от COVID-19, смогут посещать тренажерные залы и бассейны, спортивные и культурные мероприятия и останавливаться в отелях, подчеркнуло издание. Власти страны разрешат собрания до 20 человек на открытом воздухе и до 10 человек в помещении с утра 19 февраля.

Получить Green Pass можно начиная с воскресенья, 21 февраля, тремя способами:

скачать специальное приложение Ramzor с Google Play или Apple App Store, введя личные данные и получив пропуска на свой телефон;

зарегистрироваться на сайте минздрава и загрузить с него документ для печати;

позвонить на горячую линию минздрава и отправить пропуск по электронной почте или факсу.

Паспорта уже раскритиковали за то, что их легко подделать. В стране существует черный рынок поддельных сертификатов, а более 100 тыс. пользователей присоединились к группам, предлагающим подделки за деньги.

Эдельштейн предупредил, что таким мошенникам грозит тюремное заключение. В то же время он добавил, что в Израиле не будет принудительной вакцинации и личных санкций против тех, кто не делает прививки. Заместитель генерального прокурора Раз Низри заявил, что при определенных обстоятельствах работодатели могут на законных основаниях требовать вакцинации от своих работников.

Израиль начал массовую вакцинацию 19 декабря 2020 года. Первому прививку сделали премьер-министру Биньямину Нетаньяху. 9 февраля в Израиле начали бесплатную COVID-вакцинацию для иностранцев.