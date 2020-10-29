Израильская разведка "Моссад" приобрела китайскую вакцину от COVID-19 для "изучения" – СМИ

Разведка Израиля "Моссад" закупила вакцину для изучения, пишет The Jerusalem Post. Именно директор Моссад Йоси Коэн руководил международными усилиями страны по приобретению медикаментов, масок, наборов для тестирования, аппаратов искусственной вентиляции легких и другого медицинского оборудования для борьбы с коронавирусом.

В мире разрабатывают более 200 потенциальных вакцин от COVID-19 Фото: EPA

Израильская разведка "Моссад" закупила китайскую вакцину против коронавируса, чтобы изучить ее, сообщил 27 октября The Jerusalem Post.

По словам осведомленного высокопоставленного чиновника министерства здравоохранения страны, Израиль пытается достичь соглашений о закупке вакцин против коронавируса еще у нескольких других потенциальных разработчиков.

Журналисты отмечают, что с февраля до конца мая директор "Моссад" Йоси Коэн руководил международными усилиями страны по приобретению масок, наборов для тестирования, аппаратов искусственной вентиляции легких и другого медицинского оборудования для борьбы с коронавирусом.

Кроме того, во время своего руководства командным центром Коэн активно закупал большое количество медикаментов и средств индивидуальной защиты тогда, когда они были в дефиците.

Израиль также разрабатывает собственную вакцину от COVID-19. С 1 ноября начнутся испытания на людях вакцины Brilife. Препарат получил все необходимые разрешения министерства здравоохранения и Хельсинкского комитета для проведения медицинских экспериментов на людях.

Специальных лекарств от коронавирусной инфекции COVID-19 пока не существует, сейчас при этом заболевании проводится только симптоматическое лечение. ВОЗ считает, что коронавирус будет представлять серьезную угрозу, пока не изобретут вакцину. По мнению главы Европейского агентства лекарственных средств Марко Кавалери, в лучшем случае вакцина будет готова в следующем году.

В мире разрабатывают более 200 потенциальных вакцин от COVID-19, заявил гендиректор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус. Среди прочих вакцину разрабатывает и Украина.