"Изучать историю важно". Дочь Пескова выступила против российского запрета "Мемориала"

"На этой неделе был ликвидирован "Мемориал". Я, как выпускница МГИМО (Московский государственный институт международных отношений. – "ГОРДОН"), не могу игнорировать эту новость. К тому же какая-то часть моей деятельности связана с историей. [...] Я считаю, что такие организации должны быть", – написала она.

Дочь спикера Путина подчеркнула, что "история государства, как и жизнь любого человека, не окрашена в черный или белый цвет".

"История государства – это многогранный, сложный, живой процесс, оценить который однозначно сложно даже спустя сотни лет. Тем более критерии оценки – понятие относительное. Но изучать историю важно, причем важно помнить и сохранять факты, а не копить субъективные мнения. И кто-то это должен делать обязательно", – считает Пескова.

Она отметила, что среди основателей "Мемориала" был лауреат Нобелевской премии, советский диссидент Андрей Сахаров, а сейчас без работы накануне Нового года остались "талантливые люди".

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Elizaveta Dmitrievna (@lisa_peskova)