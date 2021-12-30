ГОРДОН
 
 
МИР

"Изучать историю важно". Дочь Пескова выступила против российского запрета "Мемориала"

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Решение о запрете "Мемориала" приняли в России 28 декабря
Решение о запрете "Мемориала" приняли в России 28 декабря
Фото: Международный Мемориал / Facebook

В России должны быть такие организации, как "Мемориал". Об этом 30 декабря заявила в Instagram Елизавета Пескова, дочь пресс-секретаря президента РФ Владимира Путина Дмитрия Пескова.

"На этой неделе был ликвидирован "Мемориал". Я, как выпускница МГИМО (Московский государственный институт международных отношений. – "ГОРДОН"), не могу игнорировать эту новость. К тому же какая-то часть моей деятельности связана с историей. [...] Я считаю, что такие организации должны быть", – написала она.

Дочь спикера Путина подчеркнула, что "история государства, как и жизнь любого человека, не окрашена в черный или белый цвет".

"История государства – это многогранный, сложный, живой процесс, оценить который однозначно сложно даже спустя сотни лет. Тем более критерии оценки – понятие относительное. Но изучать историю важно, причем важно помнить и сохранять факты, а не копить субъективные мнения. И кто-то это должен делать обязательно", – считает Пескова.

Она отметила, что среди основателей "Мемориала" был лауреат Нобелевской премии, советский диссидент Андрей Сахаров, а сейчас без работы накануне Нового года остались "талантливые люди".

Контекст:

Международное историко-просветительское и правозащитное общество "Мемориал" занимается сохранением памяти о политических репрессиях в СССР в XX веке.

В 2016-м "Мемориал" был внесен в реестр "иноагентов". В российском министерстве юстиции заявляли, что организация соответствует критериям "иностранного агента", так как получает иностранное финансирование и участвует в политической деятельности в России. После этого "Мемориал" неоднократно штрафовали, обвиняя в неуказании в материалах статуса "иноагента".

11 ноября 2021 года стало известно о требовании генпрокуратуры РФ ликвидировать "Мемориал" и его структурные подразделения, в том числе правозащитный центр. Ведомство обвинило организацию в систематическом нарушении законодательства об "иностранных агентах" и подало соответствующий иск.

Одним из оснований для ликвидации правозащитного центра прокуратура назвала "оправдание экстремизма и терроризма", сообщили в "Мемориале" 12 ноября. Правозащитники отмечают, что речь идет о списке политзаключенных, который ведет "Мемориал", – среди них есть участники организаций "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами", "Таблиги Джамаат", "Ат-Такфир Валь Хиджра", а также "Артподготовка" и "Свидетели Иеговы", которые в РФ признаны террористическими и/или экстремистскими.

28 декабря Верховный суд РФ принял решение о ликвидации "Международного мемориала". Запрет "Мемориала" осудили в США и Евросоюзе.

Теги: Россия, правозащитники, запрет, Андрей Сахаров, история, общество Мемориал, Елизавета Пескова, память
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Стало известно, кто заменит Влада Яму на "1+1"
Стало известно, кто заменит Влада Яму на "1+1"
  "Так каламбурить – себя не уважать". Лазарев назвал "днищем" новогоднюю песню распавшегося четыре года назад дуэта "Потап и Настя"
  "Так каламбурить – себя не уважать". Лазарев назвал "днищем" новогоднюю песню распавшегося четыре года назад дуэта "Потап и Настя"
"Евгений, как хотите, но худануть не помешает", "Стал, как все депутаты". В сети обсуждают новое фото Кошевого
"Евгений, как хотите, но худануть не помешает", "Стал, как все депутаты". В сети обсуждают новое фото Кошевого
  "Раздеться не могла, не говоря об оргазме". Ефросинина рассказала, что ей помогло испытать наслаждение от секса
  "Раздеться не могла, не говоря об оргазме". Ефросинина рассказала, что ей помогло испытать наслаждение от секса
Черная косынка, наряды от Dolce&Gabbana и халат. Пять с половиной самых обсуждаемых образов Тимошенко в 2021 году
Черная косынка, наряды от Dolce&Gabbana и халат. Пять с половиной самых обсуждаемых образов Тимошенко в 2021 году
Дорофеева разделась перед зеркалом и показала, какой пресс накачала в этом году
Дорофеева разделась перед зеркалом и показала, какой пресс накачала в этом году
"Огонь. Соблазнительная". Глюк'oZa показала грудь и ягодицы в сильно облегающем костюме
"Огонь. Соблазнительная". Глюк'oZa показала грудь и ягодицы в сильно облегающем костюме
  "Секс с партнером и секс с вибратором ничем не отличаются". Полякова призвала использовать вибраторы
  "Секс с партнером и секс с вибратором ничем не отличаются". Полякова призвала использовать вибраторы
  Ведущий Даниэль Салем: Меня постоянно путают с двумя персонами – это Максим Чмерковский и Олег Кензов. С Чмерковским вообще постоянно
  Ведущий Даниэль Салем: Меня постоянно путают с двумя персонами – это Максим Чмерковский и Олег Кензов. С Чмерковским вообще постоянно
"У вас между ног кусты растут?", "Пошлейшее видео". 39-летняя Водонаева без трусов снялась с широко расставленными ногами
"У вас между ног кусты растут?", "Пошлейшее видео". 39-летняя Водонаева без трусов снялась с широко расставленными ногами
"Матерь божья", "Бабушка Барби". В сети раскритиковали новый имидж 73-летней вдовы Караченцова с ярко-розовым цветом волос. Фото
"Матерь божья", "Бабушка Барби". В сети раскритиковали новый имидж 73-летней вдовы Караченцова с ярко-розовым цветом волос. Фото
"Пусть заживает скорее". Победительница "Холостяка 9" Квиткова показала лицо после пластической операции у Каминского
"Пусть заживает скорее". Победительница "Холостяка 9" Квиткова показала лицо после пластической операции у Каминского
"Это кошмар". У попавшей в огонь Дорофеевой обгорели волосы и лицо
"Это кошмар". У попавшей в огонь Дорофеевой обгорели волосы и лицо
"Ух, какая милфа". MamaRika крупным планом показала грудь в "голом" бюстгальтере для кормления
"Ух, какая милфа". MamaRika крупным планом показала грудь в "голом" бюстгальтере для кормления
19-летний победитель "Голосу країни" Сасанчин впервые стал отцом и рассекретил имя дочери. Фото
19-летний победитель "Голосу країни" Сасанчин впервые стал отцом и рассекретил имя дочери. Фото
"Встретились две легенды", "Я вам завидую". Владимир Кличко в Лапландии побывал в гостях у Санта-Клауса
"Встретились две легенды", "Я вам завидую". Владимир Кличко в Лапландии побывал в гостях у Санта-Клауса
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Вернусь через пару годиков – всем п...здец". Богдан выехал из Украины и показал колоритное фото из-за границы (340291)
2
"Хорошие сиськи". Рианна показала голую грудь и эротично оттопырила пятую точку (131204)
3
"Сисюнечка". У Кунаки во время съемки на пляже выпала грудь из декольте (104808)
4
"Неузнаваемая", "Офигенно". 43-летняя Ани Лорак расставила ноги перед объективом в очень коротком платье (104031)
5
"Детка-любовь". Рианна крупным планом показала пятую точку в прозрачном белье (76505)
6
"Попка у тебя – только целовать". 26-летняя Бех-Романчук в пикантном боди высоко подняла ногу перед объективом (56852)
7
"Да, что с людьми время делает", "Уже в кадр не влезает". 45-летний Пикалов из "Квартал 95" снялся в костюме розового зайца (52666)
8
"Без трусов?" Асмус без нижнего белья прыгнула перед камерой (39058)
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS