"Изучать историю важно". Дочь Пескова выступила против российского запрета "Мемориала"

"На этой неделе был ликвидирован "Мемориал". Я, как выпускница МГИМО (Московский государственный институт международных отношений. – "ГОРДОН"), не могу игнорировать эту новость. К тому же какая-то часть моей деятельности связана с историей. [...] Я считаю, что такие организации должны быть", – написала она.
Дочь спикера Путина подчеркнула, что "история государства, как и жизнь любого человека, не окрашена в черный или белый цвет".
"История государства – это многогранный, сложный, живой процесс, оценить который однозначно сложно даже спустя сотни лет. Тем более критерии оценки – понятие относительное. Но изучать историю важно, причем важно помнить и сохранять факты, а не копить субъективные мнения. И кто-то это должен делать обязательно", – считает Пескова.
Она отметила, что среди основателей "Мемориала" был лауреат Нобелевской премии, советский диссидент Андрей Сахаров, а сейчас без работы накануне Нового года остались "талантливые люди".
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Международное историко-просветительское и правозащитное общество "Мемориал" занимается сохранением памяти о политических репрессиях в СССР в XX веке.
В 2016-м "Мемориал" был внесен в реестр "иноагентов". В российском министерстве юстиции заявляли, что организация соответствует критериям "иностранного агента", так как получает иностранное финансирование и участвует в политической деятельности в России. После этого "Мемориал" неоднократно штрафовали, обвиняя в неуказании в материалах статуса "иноагента".
11 ноября 2021 года стало известно о требовании генпрокуратуры РФ ликвидировать "Мемориал" и его структурные подразделения, в том числе правозащитный центр. Ведомство обвинило организацию в систематическом нарушении законодательства об "иностранных агентах" и подало соответствующий иск.
Одним из оснований для ликвидации правозащитного центра прокуратура назвала "оправдание экстремизма и терроризма", сообщили в "Мемориале" 12 ноября. Правозащитники отмечают, что речь идет о списке политзаключенных, который ведет "Мемориал", – среди них есть участники организаций "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами", "Таблиги Джамаат", "Ат-Такфир Валь Хиджра", а также "Артподготовка" и "Свидетели Иеговы", которые в РФ признаны террористическими и/или экстремистскими.
28 декабря Верховный суд РФ принял решение о ликвидации "Международного мемориала". Запрет "Мемориала" осудили в США и Евросоюзе.