Известный белорусский журналист выехал в Украину

По словам Цыганкова, причиной отъезда стало не личное предупреждение или угрозы, а общая ситуация с журналистами в стране.
"Я не знаю, в каких процентах можно оценить вероятность моего задержания, но очевидно, что, независимо от моих действий, этот процент кардинально увеличился за последние недели. Я мог успокаивать себя, что я не делал ничего, за что меня можно "брать", я никогда, даже в августе–сентябре не ставил в свои соцсети фотки с акций (так как подозревал, чем все закончится) – но все это не имеет никакого значения. Сейчас они сначала берут – потом решают, что бы повесить", – говорит журналист.
Цыганков родился в Минске, окончил факультет журналистики Белорусского Государственного университета. В журналистике с 1990 года. В 1991 году стал одним из соучредителей и заместителем директора первого в Беларуси негосударственного агентства новостей "БелаПАН". Затем работал в газете "Звязда", был корреспондентом “Независимой газеты” и агентства Associated Рress. С 2000 года он внештатный корреспондент белорусской службы "Радио Свобода".
В августе его вместе с женой задержали в Минске на акции медиков, отмечает "Радіо Свобода".
Цыганков не первый, кто бежал из Беларуси в Украину. В разное время из-за последних политических событий в стране оттуда уехали политический аналитик Артем Шрайбман, шоумен Денис Дудинский с женой, музыкант Змитер Сосновский и другие.
Белорусы массово уезжают из страны на фоне политических преследований, связанных с протестами против результатов выборов президента в 2020 году. Оппозиция не признала победу Александра Лукашенко, который находится у власти с 1994 года.