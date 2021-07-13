Известный белорусский журналист выехал в Украину

По словам Цыганкова, причиной отъезда стало не личное предупреждение или угрозы, а общая ситуация с журналистами в стране.

"Я не знаю, в каких процентах можно оценить вероятность моего задержания, но очевидно, что, независимо от моих действий, этот процент кардинально увеличился за последние недели. Я мог успокаивать себя, что я не делал ничего, за что меня можно "брать", я никогда, даже в августе–сентябре не ставил в свои соцсети фотки с акций (так как подозревал, чем все закончится) – но все это не имеет никакого значения. Сейчас они сначала берут – потом решают, что бы повесить", – говорит журналист.