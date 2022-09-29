Канада призвала своих хоккеистов в клубах РФ и Беларуси покинуть территорию этих стран

44 канадских игрока играют за клубы на территории России и Беларуси, еще четверо – в Казахстане Фото: depositphotos.com

"Война президента [России Владимира] Путина в Украине – это война со свободой, демократией и правами украинцев и всех людей за то, чтобы определять свое будущее. Мы, канадцы, дорожим этими ценностями. Спортсмены, решившие играть и сотрудничать с Россией и Беларусью, должны объяснять свои решения публике", – отмечается в письме.

Как отмечают журналисты, 44 канадских игрока играют за клубы на территории России и Беларуси, еще четверо – в Казахстане.

Канада еще в марте рекомендовала своим гражданам избегать поездок в Россию и Беларусь.