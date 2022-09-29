Канада призвала своих хоккеистов в клубах РФ и Беларуси покинуть территорию этих стран

"Война президента [России Владимира] Путина в Украине – это война со свободой, демократией и правами украинцев и всех людей за то, чтобы определять свое будущее. Мы, канадцы, дорожим этими ценностями. Спортсмены, решившие играть и сотрудничать с Россией и Беларусью, должны объяснять свои решения публике", – отмечается в письме.
Как отмечают журналисты, 44 канадских игрока играют за клубы на территории России и Беларуси, еще четверо – в Казахстане.
Канада еще в марте рекомендовала своим гражданам избегать поездок в Россию и Беларусь.
Канада поддерживала Украину как до полномасштабного вторжения России, так и после. Правительство страны еще 23 февраля ввело санкции против РФ из-за признания так называемых "ЛНР" и "ДНР", а 25-го – уже за полномасштабное вторжение.
С тех пор Канада регулярно отправляет в Украину вооружение и вводит новые санкции против РФ и Беларуси.
Проект бюджета Канады на 2022 год предусматривает выделение Украине 500 млн канадских долларов ($400 млн) военной помощи и 1 млрд канадских долларов кредитов.