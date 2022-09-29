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Канада призвала своих хоккеистов в клубах РФ и Беларуси покинуть территорию этих стран

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44 канадских игрока играют за клубы на территории России и Беларуси, еще четверо в Казахстане
44 канадских игрока играют за клубы на территории России и Беларуси, еще четверо – в Казахстане
Фото: depositphotos.com

Министерство иностранных дел Канады 28 сентября призвало канадских хоккеистов, выступающих в российских и белорусских клубах Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) покинуть территорию этих стран. Об этом говорится в письме пресс-секретаря министра иностранных дел Канады Адриана Бланшара, опубликованном изданием The Canadian Press в зарытой ленте и процитированным TSN.

"Война президента [России Владимира] Путина в Украине – это война со свободой, демократией и правами украинцев и всех людей за то, чтобы определять свое будущее. Мы, канадцы, дорожим этими ценностями. Спортсмены, решившие играть и сотрудничать с Россией и Беларусью, должны объяснять свои решения публике", – отмечается в письме.

Как отмечают журналисты, 44 канадских игрока играют за клубы на территории России и Беларуси, еще четверо – в Казахстане.

Канада еще в марте рекомендовала своим гражданам избегать поездок в Россию и Беларусь.

Контекст:

Канада поддерживала Украину как до полномасштабного вторжения России, так и после. Правительство страны еще 23 февраля ввело санкции против РФ из-за признания так называемых "ЛНР" и "ДНР", а 25-го – уже за полномасштабное вторжение.

С тех пор Канада регулярно отправляет в Украину вооружение и вводит новые санкции против РФ и Беларуси.

Проект бюджета Канады на 2022 год предусматривает выделение Украине 500 млн канадских долларов ($400 млн) военной помощи и 1 млрд канадских долларов кредитов.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Россия, спорт, Беларусь, хоккей, Канада, война России против Украины
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