Казахстанский бизнесмен Шураев: Мой близкий друг, врач-нейрохирург, сказал, что Путин, скорее всего, пережил инсульт

Журналист спросил у бизнесмена, наблюдает ли он за тем, как физиономически выглядит глава Кремля, в том числе за его движениями, словами и речами.

"Да, буквально недавно обратил внимание мой близкий друг – врач-нейрохирург. Он сказал, что Путин, скорее всего, пережил инсульт. Потому что у него одна часть лица немножко деформирована. Думаю, он сейчас на таблетках", – ответил Шураев.

Казахстанский бизнесмен предполагает, что "всякие чародеи кремлевские, московские врачи колдуют над тем, чтобы он передвигался и иногда имел возможность что-то промычать".

Казахстанский бизнесмен Шураев: У казахов незаживающая рана – голодомор. Ашаршылык мы его называем… Поэтому казахи на себя примеряли и будут примерять украинскую вышиванку. Мы ждем победы Украины. Читайте полную версию интервью

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Видео: В гостях у Гордона / YouTube