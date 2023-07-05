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Казахстанский бизнесмен Шураев: Мой близкий друг, врач-нейрохирург, сказал, что Путин, скорее всего, пережил инсульт

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Шураев предполагает, что Путин принимает таблетки
Шураев предполагает, что Путин принимает таблетки
Фото: ЕРА

В интервью основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону казахстанский бизнесмен Арман Шураев сообщил, что его знакомый врач увидел в нынешнем состоянии президента страны-агрессора России Владимира Путина.

Журналист спросил у бизнесмена, наблюдает ли он за тем, как физиономически выглядит глава Кремля, в том числе за его движениями, словами и речами.

"Да, буквально недавно обратил внимание мой близкий друг – врач-нейрохирург. Он сказал, что Путин, скорее всего, пережил инсульт. Потому что у него одна часть лица немножко деформирована. Думаю, он сейчас на таблетках", – ответил Шураев.

Казахстанский бизнесмен предполагает, что "всякие чародеи кремлевские, московские врачи колдуют над тем, чтобы он передвигался и иногда имел возможность что-то промычать".

Казахстанский бизнесмен Шураев: У казахов незаживающая рана – голодомор. Ашаршылык мы его называем… Поэтому казахи на себя примеряли и будут примерять украинскую вышиванку. Мы ждем победы Украины. Читайте полную версию интервью

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Видео: В гостях у Гордона / YouTube
Контекст:

Путин занимает должность президента с 2000 года с перерывом на 2008–2012 годы, когда он был главой правительства. В 2020-м Госдума РФ поддержала поправку об обнулении президентских сроков Путина, что позволит ему остаться у власти после 2024 года, когда заканчивается его четвертый президентский срок. Таким образом, он сможет занимать должность президента до 2036-го, когда ему исполнится 84 года. 

СМИ неоднократно сообщали, что у Путина проблемы со здоровьем, якобы у него онкологическое заболевание. В ответ пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков утверждал, что со здоровьем у российского президента "все нормально".

Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов в январе 2023 года сообщил, что информацию о болезни Путина в ГУР получили "от людей" и "от источников", в том числе близких к главе Кремля. "Он болеет уже очень давно... Я думаю, что он умрет очень быстро. Я надеюсь, что очень скоро", – сказал Буданов.

Российский политический аналитик, доктор исторических наук Валерий Соловей в интервью Гордону сообщил, что состояние здоровья Путина в последнее время резко ухудшилось, именно поэтому он практически избегает публичных мероприятий.

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Владимир Путин, здоровье, инсульт, Арман Шураев
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