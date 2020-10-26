Китай объявил о введении санкций против компаний США за поставки оружия Тайваню

Госдепартамент США 22 октября одобрил поставки вооружений Тайваню на сумму более $1 млрд. Генеральным подрядчиком выступила американская компания Boeing Company.

Китай введет санкции против трех американских компаний Lockheed Martin, Boeing Defence и Ratheon из-за поставок вооружения на Тайвань. Такое заявление сделал официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь на брифинге 26 октября.

"Китай неоднократно указывал: продажа оружия и военного оборудования на Тайвань из США серьезно подрывает суверенитет и интересы Китая. Китай категорически против этого", – заявил он.

Продажа США оружия Тайваню серьезно нарушает принцип единого Китая и положения трех китайско-американских совместных коммюнике [между правительствами США и Китая].

"Китай еще раз призывает: США должны прекратить продажу оружия Тайваню и любые военные связи с ним. Мы продолжим принимать необходимые меры для защиты суверенитета и интересов безопасности", – подчеркнул Лицзянь.

Госдепартамент США 21 октября одобрил поставки вооружений Тайваню на сумму более $1 млрд. По информации американского Агентства по оборонному сотрудничеству и безопасности, речь идет о 135 крылатых ракетах AGM-84H SLAM-ER, четырех ракетах с системами телеметрии, 12 ракетах типа CATM-84H и 151 контейнере с запасными частями и оборудованием.

Генеральным подрядчиком выступит американская компания Boeing Company.