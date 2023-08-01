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Китай ограничивает экспорт беспилотников и компонентов к ним

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Китай ограничил экспорт беспилотников
Китай ограничил экспорт беспилотников
Фото: depositphotos.com

Китай объявил о введении экспортного контроля над некоторыми беспилотными летательными аппаратами и оборудованием для их производства для защиты национальной безопасности и интересов государства. Об этом говорится в сообщении министерства торговли КНР, опубликованном 31 июля.

Решение о введении временного экспортного контроля для конкретных беспилотных летательных аппаратов начнет действовать с 1 сентября 2023 года. 

Под ограничения попали некоторые двигатели беспилотников, лазеры, коммуникационное оборудование, системы борьбы с дронами, а также ряд гражданских беспилотников, которые не будут экспортироваться для военных целей.

Экспорту не подлежат все беспилотные летательные аппараты, показатели которых не соответствуют действующим контрольным показателям, а также те БПЛА, которые будут использованы для распространения оружия массового уничтожения, террористической деятельности или в военных целях.

Контекст:

Китай с начала нападения РФ на Украину публично пытается придерживаться нейтральной позиции и призывает к переговорам, но в Организации Объединенных Наций часто голосует так, как Россия, и, по данным СМИ, может поставлять ей военную технику.

24 февраля 2023 года был опубликован документ "Позиция Китая по политическому урегулированию кризиса в Украине", состоящий из 12 пунктов, который приветствовали в Москве и скептически восприняли на Западе. Президент Украины Владимир Зеленский сказал, что часть пунктов в этом документе соответствует интересам Украины, а с частью Киев не согласен. При этом планом Зеленский документ не считает – по его словам, речь о "мыслях" Китая по поводу урегулирования.

Глава Секретной разведывательной службы Великобритании, известной как MI6, Ричард Мур заявил 19 июля, что Китай и его председатель Си Цзиньпин "абсолютно замешаны" во вторжении страны-агрессора России в Украину.

Китай поставляет России технологии и оборудование, играющие "все более важную роль" в войне, которую страна-агрессор развязала против Украины. Об этом говорится в отчете офиса директора Национальной разведки США. По состоянию на март Китай поставил в Россию беспилотников и их частей на сумму более $12 млн.

Мария НИКОЛАЕНКО
журналистка
Теги: Китай, экспорт, беспилотники, ограничения
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