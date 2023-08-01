Китай ограничивает экспорт беспилотников и компонентов к ним

Решение о введении временного экспортного контроля для конкретных беспилотных летательных аппаратов начнет действовать с 1 сентября 2023 года.

Под ограничения попали некоторые двигатели беспилотников, лазеры, коммуникационное оборудование, системы борьбы с дронами, а также ряд гражданских беспилотников, которые не будут экспортироваться для военных целей.

Экспорту не подлежат все беспилотные летательные аппараты, показатели которых не соответствуют действующим контрольным показателям, а также те БПЛА, которые будут использованы для распространения оружия массового уничтожения, террористической деятельности или в военных целях.