Запрет, по данным "Коммерсанта", объясняется тем, что технология признана "стратегически важной" для Китая, поскольку используется в военно-промышленном комплексе КНР.
Источники издания заявили, что запрет на поставки будет распространяться и на другие страны, однако в случае с Россией это "более чувствительный вопрос", поскольку ряд производителей электроники из РФ уже тестировали китайские процессоры на случай блокировки каналов параллельного импорта, по которым поставляются процессоры американских компаний Intel и AMD.
"Коммерсантъ" отмечает, что ноутбуки и материнские платы на базе Loongson все еще доступны для заказа в РФ на AliExpress, что, возможно, свидетельствует о формальном характере запрета. Крупные китайские компании, зависимые от мирового рынка, в любом случае стараются не афишировать поставки в РФ, утверждают собеседник издания.
Участники российского рынка, сообщает "Коммерсант", надеются найти способ поставки технологии. В то же время один из экспертов, опрошенных журналистами, считает, что наладить массовый выпуск электроники в РФ на китайских процессорах будет сложнее, чем находить способы поставки американских чипов. К тому же, по его словам, китайские решения пусть и опережают российские разработки, все же уступают в эффективности американским процессорам.
Как отмечает The Washington Post, Россия производит мало собственных чипов, полагаясь на импорт из азиатских и западных стран. Однако крупнейшие мировые производители микросхем начали прекращать поставки в Россию в конце февраля – после того, как вступили в силу ограничения, введенные США.
Штаты и другие западные страны еще до 24 февраля урегулировали продажу в Россию микросхем и других электронных компонентов, специально предназначенных для использования в военных целях (для осуществления этих продаж требовалась государственная лицензия).
Новые правила ужесточили эти ограничения, а также заблокировали продажу большинства микросхем двойного назначения, которые имеют как военное, так и коммерческое применение, невоенным пользователям в России, в том числе в высокотехнологичных отраслях.
В конце марта правительство России узаконило параллельный импорт ряда товаров – для их ввоза в РФ по российским законам больше не нужно разрешение правообладателя, писало российское пропагандистское агентство ТАСС. В список параллельного импорта вошли, в частности, процессоры AMD и Intel, сообщал "Коммерсант".
Введенные США санкции вынуждают Россию использовать компьютерные чипы от посудомоечных машин и холодильников в некоторой военной технике. В правительстве США отмечали, что в связи с этим производство гиперзвуковых ракет В РФ практически прекратилось.
США ввели ограничение на продажу сложных компьютерных чипов России и Китаю, написало 1 сентября The New York Times. Такие меры были приняты для того, чтобы сдержать развитие стран в областях искусственного интеллекта и высокопроизводительных вычислений.
После начала полномасштабного российского вторжения в Украину прекратили поставки в РФ либо объявили об уходе из страны-оккупанта десятки крупнейших технологических компаний, в частности, Apple, Microsoft, Intel, AMD, IBM, Sаmsung, Hewlett Packard и другие.