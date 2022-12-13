Запрет, по данным "Коммерсанта", объясняется тем, что технология признана "стратегически важной" для Китая, поскольку используется в военно-промышленном комплексе КНР.

Источники издания заявили, что запрет на поставки будет распространяться и на другие страны, однако в случае с Россией это "более чувствительный вопрос", поскольку ряд производителей электроники из РФ уже тестировали китайские процессоры на случай блокировки каналов параллельного импорта, по которым поставляются процессоры американских компаний Intel и AMD.

"Коммерсантъ" отмечает, что ноутбуки и материнские платы на базе Loongson все еще доступны для заказа в РФ на AliExpress, что, возможно, свидетельствует о формальном характере запрета. Крупные китайские компании, зависимые от мирового рынка, в любом случае стараются не афишировать поставки в РФ, утверждают собеседник издания.

Участники российского рынка, сообщает "Коммерсант", надеются найти способ поставки технологии. В то же время один из экспертов, опрошенных журналистами, считает, что наладить массовый выпуск электроники в РФ на китайских процессорах будет сложнее, чем находить способы поставки американских чипов. К тому же, по его словам, китайские решения пусть и опережают российские разработки, все же уступают в эффективности американским процессорам.