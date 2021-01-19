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Китай завершает строительство карантинного центра для больных COVID-19

Карантинный центр строят в районе административного центра Шицзячжуан, сообщил китайский телеканал CGTN. Здание рассчитано на 4 тыс. человек.

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Фото: EPA (архив)

В китайской провинции Хэбэй завершается строительство крупного карантинного центра для наблюдения за людьми, которые могли заразиться коронавирусом. Об этом сообщил 19 января китайский телеканал CGTN.

По информации канала, центр строят в районе административного центра Шицзячжуан. На блоке A01 в районе первого изолятора построили базовую инфраструктуру и системы освещения. Строителям осталось установить воздухоочистительные системы и нагреватели для воды.

Здания карантинного центра оборудованы ванными комнатами, Wi-Fi и кондиционерами, пишет издание The Straits Times. Центр, строительство которого стартовало 13 января, сможет разместить до 4 тыс. человек. После завершения строительства на объекте будет достаточно комнат, чтобы вместить такое количество людей.

Строительство центра активизировалось на фоне вспышки коронавируса в Китае. Госкомитет здравоохранения КНР 19 января сообщил, что эпицентром инфекции стала провинция Цзилинь на северо-востоке страны. За прошедшие сутки там было выявлено 43 новых заболевших, почти треть от суточного прироста инфицированных по всей стране (118 человек). По информации ведомства, 12 случаев заражения за сутки являются "привезенными из-за рубежа". 

Считается, что вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. Власти Китая связывали вспышку заболевания с уханьским рынком животных и морепродуктов "Хуанань": первые пациенты были там либо постоянными покупателями, либо продавцами.

Ученые полагали, что в цепочке передачи вируса SARS-CoV-2, который вызывает заболевание COVID-19, были задействованы летучие мыши, змеи и панголины (в Китае их мясо считается деликатесом).

14 января этого года в Ухань прибыла миссия ученых ВОЗ из 13 человек, которые будут расследовать причины пандемии. Члены миссии предполагают, что источником распространения болезни может оказаться не Ухань и даже не Китай, а другая страна.

Теги: Китай, Ухань, Хэбэй
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