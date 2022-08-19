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Климкин: Сегодняшняя российская ментальность некрофильская. Нормальные люди думают о человеке, семье, своем государстве, а россияне – о своем прошлом величии

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Климкин: Ментальность сегодняшней империи очень странная, постордынская, поствизайнтийская
Климкин: Ментальность сегодняшней империи – очень странная, постордынская, поствизайнтийская
Фото: ЕРА

Ментальность россиян сфокусирована на их прошлом. Такое мнение в интервью основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону высказал бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

"Мы понимаем, что такое западная ментальность, мы понимаем, что такое восточная ментальность – условно конфуцианской назовем ее. Так пока чуть-чуть упростим. А вот ментальность сегодняшней империи – это ведь такая, очень странная, постордынская, поствизайнтийская ментальность. И в XXI столетии – я верю, что она перезагрузится. Она просто несет угрозу всем. Она не то, что безбашенная – она такая, которая себя перезагружает через жестокость, перезагружает через агрессию. Она не может себя перезагружать через что-то позитивное. Поэтому она и смотрит в агрессию и смотрит в прошлое. Она не может смотреть в будущее. И тут нет каких-то национальных вещей. Тут на самом деле ситуация намного глубже", – сказал Климкин.

Он подчеркнул, что, в отличие от россиян, нормальные люди не сконцентрированы на событиях, которые были в прошлом.

"Вот эта ментальность – она изначально такая, некрофильская в каком-то смысле. То есть она в прошлом. Они живут через прошлое, себя понимают через прошлое, понимают свое величие через прошлое. То есть вы-то думаете обычно о человеке, о семье... Ну, о чем думают нормальные люди? О своем государстве, о своем обществе, общине – о чем угодно. А вот они думают о своем величии. А если вы перезагружаете свое прошлое величие, на самом деле оно может перезагружаться только через агрессию. И оно не про будущее – оно про прошлое", – резюмировал экс-министр.

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube
Контекст:

Климкин возглавлял МИД Украины с 2014-го по 2019 год.

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Россия, МИД Украины, Павел Климкин, россияне
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