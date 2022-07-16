"Кого это волнует?" Экс-глава МИД Литвы заявил, что не видит смысла в новом пакете санкций ЕС против России

"Готовится седьмой пакет санкций [против РФ из-за ее войны против Украины]. Кого это волнует? ЕС теперь отправил экспоненциально больше денег РФ на покупку нефти, газа и угля, чем он отправил Украине в виде помощи. Цены на нефть растут. Рубль еще сильнее. Некоторые по-прежнему обеспокоены "провокационными" ограничениями. Прискорбно", – написал Линкявичюс.

7th sanctions package in preparation. Who cares? #EU has now sent exponentially more money to #Russia in oil, gas and coal purchases than it has sent #Ukraine in aid. Oil prices are up. Ruble is even stronger. Some are still concerned about ‘provocative’ restrictions. Lamentable. — Linas Linkevicius (@LinkeviciusL) July 16, 2022

15 июля Еврокомиссия предложила новый санкционный пакет против РФ. Он включает эмбарго на российское золото, а также "усиление контроля за экспортом товаров двойного назначения и передовых технологий". Кроме этого, действующие санкции ЕС против России предлагается продлить на шесть месяцев – до следующего пересмотра в конце января 2023 года.

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель сообщил, что в дополнение к этим мерам он намерен предложить включить в санкционные списки физических и юридических лиц с замораживанием активов и ограничением на въезд.

Дальше санкции будет обсуждать Европейский совет.

Задача украинских дипломатов – работать над усилением седьмого пакета санкций Евросоюза против России, заявил 15 июля президент Украины Владимир Зеленский.

Война России против Украины. Главное (обновляется)