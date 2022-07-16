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"Кого это волнует?" Экс-глава МИД Литвы заявил, что не видит смысла в новом пакете санкций ЕС против России

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В ЕС некоторые страны по-прежнему обеспокоены "провокационными" ограничениями РФ, отметил Линкявичюс
В ЕС некоторые страны по-прежнему обеспокоены "провокационными" ограничениями РФ, отметил Линкявичюс
Фото: EPA

Европейский союз направил больше денег России за газ, нефть и уголь, чем Украине на помощь. Об этом 16 июля в Twitter сообщил экс-глава министерства иностранных дел (МИД) Литвы Линас Линкявичюс.

"Готовится седьмой пакет санкций [против РФ из-за ее войны против Украины]. Кого это волнует? ЕС теперь отправил экспоненциально больше денег РФ на покупку нефти, газа и угля, чем он отправил Украине в виде помощи. Цены на нефть растут. Рубль еще сильнее. Некоторые по-прежнему обеспокоены "провокационными" ограничениями. Прискорбно", – написал Линкявичюс.

15 июля Еврокомиссия предложила новый санкционный пакет против РФ. Он включает эмбарго на российское золото, а также "усиление контроля за экспортом товаров двойного назначения и передовых технологий". Кроме этого, действующие санкции ЕС против России предлагается продлить на шесть месяцев – до следующего пересмотра в конце января 2023 года.

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель сообщил, что в дополнение к этим мерам он намерен предложить включить в санкционные списки физических и юридических лиц с замораживанием активов и ограничением на въезд.

Дальше санкции будет обсуждать Европейский совет.

Задача украинских дипломатов – работать над усилением седьмого пакета санкций Евросоюза против России, заявил 15 июля президент Украины Владимир Зеленский.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

С начала полномасштабного вторжения России против Украины, которое началось 24 февраля, ЕС ввел против РФ шесть пакетов санкций, в том числе персональные санкции против бизнесменов, членов семей олигархов и кремлевских чиновников, поэтапный отказ от российской нефти, отключение от системы SWIFT некоторых российских банков.

По словам Борреля, ограничения коснулись почти 1200 физических и 98 юридических лиц, а также значительного числа секторов российской экономики. Эффективность санкций повышается за счет того, что еще более 40 стран приняли такие же или аналогичные меры.

Сейчас обсуждается седьмой пакет санкций. Украина ранее выражала желание, чтобы в этом пакете было эмбарго на золото и полное отключение российских банков от SWIFT, сообщал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Теги: Россия, Украина, газ, санкции, уголь, рубль, нефть, Линас Линкявичюс, цены, провокации, МИД Литвы, Европейский союз, война России против Украины, ограничения, Евросоюз, ЕС
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