"Кого это волнует?" Экс-глава МИД Литвы заявил, что не видит смысла в новом пакете санкций ЕС против России

"Готовится седьмой пакет санкций [против РФ из-за ее войны против Украины]. Кого это волнует? ЕС теперь отправил экспоненциально больше денег РФ на покупку нефти, газа и угля, чем он отправил Украине в виде помощи. Цены на нефть растут. Рубль еще сильнее. Некоторые по-прежнему обеспокоены "провокационными" ограничениями. Прискорбно", – написал Линкявичюс.
7th sanctions package in preparation. Who cares? #EU has now sent exponentially more money to #Russia in oil, gas and coal purchases than it has sent #Ukraine in aid. Oil prices are up. Ruble is even stronger. Some are still concerned about ‘provocative’ restrictions. Lamentable.— Linas Linkevicius (@LinkeviciusL) July 16, 2022
15 июля Еврокомиссия предложила новый санкционный пакет против РФ. Он включает эмбарго на российское золото, а также "усиление контроля за экспортом товаров двойного назначения и передовых технологий". Кроме этого, действующие санкции ЕС против России предлагается продлить на шесть месяцев – до следующего пересмотра в конце января 2023 года.
Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель сообщил, что в дополнение к этим мерам он намерен предложить включить в санкционные списки физических и юридических лиц с замораживанием активов и ограничением на въезд.
Дальше санкции будет обсуждать Европейский совет.
Задача украинских дипломатов – работать над усилением седьмого пакета санкций Евросоюза против России, заявил 15 июля президент Украины Владимир Зеленский.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
С начала полномасштабного вторжения России против Украины, которое началось 24 февраля, ЕС ввел против РФ шесть пакетов санкций, в том числе персональные санкции против бизнесменов, членов семей олигархов и кремлевских чиновников, поэтапный отказ от российской нефти, отключение от системы SWIFT некоторых российских банков.
По словам Борреля, ограничения коснулись почти 1200 физических и 98 юридических лиц, а также значительного числа секторов российской экономики. Эффективность санкций повышается за счет того, что еще более 40 стран приняли такие же или аналогичные меры.
Сейчас обсуждается седьмой пакет санкций. Украина ранее выражала желание, чтобы в этом пакете было эмбарго на золото и полное отключение российских банков от SWIFT, сообщал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.