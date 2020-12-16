Командиром атомного авианосца США впервые станет женщина

Капитана Эми Бауэрншмидт выбрали командиром одного из 11 атомных авианосцев военно-морского флота США. В прошлом женщина была старшим помощником командира корабля авианосца USS Abraham Lincoln.

Бауэрншмидт была заместителем командира экипажа из около пяти тысяч человек Фото: public.navy.mil

Впервые в истории США военно-морской флот (ВМФ) выбрал женщину, капитана Эми Бауэрншмидт и в прошлом профессионального пилота вертолета, командовать атомным авианосцем, пишет американское военное издание Task&Purpose 7 декабря.

Бауэрншмидт будет командовать авианосцем в 2022 году. Колин Дэй, Гэвин Дафф, Брент Гот, Дэвид Поллард и Крейг Сикола были среди других офицеров, выбранных для командования атомными авианосцами, сообщило издание. Пока неизвестно, каким из 11 атомных авианосцев ВМФ США будет командовать Бауэрншмидт.

Начинала свою карьеру Бауэрншмидт пилотом вертолета Anti-submarine Squadron Light (HSL) 45 Wolfpack в Сан-Диего, который запускали с эсминца USS John Young для поддержки морских операций в северной части Персидского залива. На протяжении карьеры она налетала более трех тысяч часов, сказано в ее биографии на сайте ВМС США.

Бауэрншмидт в 1994 году окончила академию военно-морских сил США. После этого ее зачислили в морской авиакорпус. Конгресс США в этом году разрешил служить женщинам на флоте и в авиации. Именно этот закон изменил всю ее жизнь, призналась Бауэрншмидт в интервью телеканалу CBS News.

В 2016-м женщина стала первым в истории США старшим помощником командира корабля на атомном авианосце USS Abraham Lincoln, заместителем командира экипажа из около пяти тысяч человек. Говоря о своей работе на авианосце, она выразила надежду на то, что была хорошим лидером и наставником по службе как для мужчин, так и для женщин.