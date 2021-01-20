"Коммунальщики плачут". Житель Подмосковья попросил Маска вывезти снег на Марс

Житель подмосковных Химок Алексей Софин попросил американского миллиардера, главу компаний SpaceX и Tesla Илона Маска вывезти снег на Марс. Видеообращение опубликовал Telegram-канал Mash 20 января после просьбы местной администрации помочь убрать снег на улицах.
На кадрах Софин рассказал, что граждане откликнулись на призыв администрации и поспешили на помощь, однако обещанные лопаты выдали не всем волонтерам.
"Коммунальщики плачут, говорят, что им приказали вывозить снег, но они не знают, куда этот снег девать. Поэтому мы подумали, что единственный человек в мире может решить эту проблему – великий изобретатель и коммерсант Илон Маск. Мы отправили ему письмо с просьбой забрать снег из нашего комплекса и отправить его на Марс для обводнения", – отметил Софин.
В видео приводится фрагмент отправленного Маску письма с соответствующей просьбой.
Министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин 7 января говорил агентству ТАСС, что к уборке снега подключили более 8 тыс. дворников и более 800 единиц спецтехники.