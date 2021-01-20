"Коммунальщики плачут". Житель Подмосковья попросил Маска вывезти снег на Марс

В подмосковных Химках коммунальные службы не знают, куда вывозить снег. Местный житель Алексей Софин решил им помочь и попросил главу компаний SpaceX и Tesla Илона Маска забрать снег на Марс.

Волонтеры хотели помочь убрать снег, но лопат на всех не хватило Фото: EPA

Житель подмосковных Химок Алексей Софин попросил американского миллиардера, главу компаний SpaceX и Tesla Илона Маска вывезти снег на Марс. Видеообращение опубликовал Telegram-канал Mash 20 января после просьбы местной администрации помочь убрать снег на улицах.

На кадрах Софин рассказал, что граждане откликнулись на призыв администрации и поспешили на помощь, однако обещанные лопаты выдали не всем волонтерам.

"Коммунальщики плачут, говорят, что им приказали вывозить снег, но они не знают, куда этот снег девать. Поэтому мы подумали, что единственный человек в мире может решить эту проблему – великий изобретатель и коммерсант Илон Маск. Мы отправили ему письмо с просьбой забрать снег из нашего комплекса и отправить его на Марс для обводнения", – отметил Софин.