Конгрессмен-республиканец назвал штурм Капитолия попыткой переворота

6 января сторонники президента США ворвались в Конгресс, где началась процедура официального объявления результатов президентских выборов, победителем которых стал кандидат от Демократической партии Джо Байден. Беспорядки в Вашингтоне член Палаты представителей Адам Кинзингер считает попыткой госпереворота.

Трамп призвал своих сторонников идти маршем к Капитолию в знак протеста против утверждения победы Байдена Фото: EPA

Штурм здания Конгресса США, который произошел 6 января, является попыткой государственного переворота. Об этом в Twitter написал член Палаты представителей от Республиканской партии Адам Кинзингер.

This is a coup attempt. — Adam Kinzinger (@RepKinzinger) January 6, 2021

Сторонники президента США Дональда Трампа 6 января ворвались в здание Капитолия, где началась процедура официального объявления кандидата от Демократической партии Джо Байдена победителем президентских выборов. Об этом сообщил телеканал CNBC. Произошло это после того, как Трамп на акции протеста перед Белым домом призвал своих сторонников идти маршем к Капитолию в знак протеста против утверждения победы Байдена.

6 января перед Белым домом в Вашингтоне собрались сторонники Трампа. Выступая перед участниками акции, которая называлась "Марш за спасение Америки", президент США заявил, что никогда не признает поражение на выборах. Об этом сообщил телеканал CNBC.

Всеобщее голосование на выборах президента США проходило 3 ноября 2020 года. Явка на этих выборах стала рекордной за 120 лет – в них приняли участие около 160 млн американцев. 14 декабря коллегия выборщиков утвердила результаты голосования: Байден получил 306 голосов, а Трамп – 232. После голосования коллегии выборщиков Байден призвал американцев к единству и заявил о торжестве демократии.

Трамп отказывается признать поражение на выборах и пытается оспорить результаты голосования в судах различных штатов.

Инаугурация нового президента США должна пройти 20 января.

Несмотря на публичные заявления о непризнании результатов выборов в США, в личных беседах, по данным Politico, Трамп говорит о своем проигрыше и обсуждает переезд из Белого дома.