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Видео: Fox Business / YouTube

В Вашингтоне сторонники Трампа штурмуют здание Конгресса. Трансляция

В Вашингтоне сторонники президента США Дональда Трампа, недовольные результатами президентских выборов, штурмуют Конгресс, где объявляют победителя выборов. Прямую трансляцию из столицы Соединенных Штатов ведет Fox Business. Сторонники Трампа откликнулись на призыв главы Белого дома идти к Капитолию.

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6 января перед Белым домом в Вашингтоне собрались сторонники Трампа. Выступая перед участниками акции, которая называется "Марш за спасение Америки", президент США заявил, что никогда не признает поражение на выборахОб этом сообщил телеканал CNBC.

Всеобщее голосование на выборах президента США проходило 3 ноября 2020 года. Явка на этих выборах стала рекордной за 120 лет – в них приняли участие около 160 млн американцев. 14 декабря коллегия выборщиков утвердила результаты голосования: Байден получил 306 голосов, а Трамп – 232. После голосования коллегии выборщиков Байден призвал американцев к единству и заявил о торжестве демократии. 

Трамп отказывается признать поражение на выборах и пытается оспорить результаты голосования в судах различных штатов. 

Инаугурация нового президента США должна пройти 20 января.

Несмотря на публичные заявления о непризнании результатов выборов в США, в личных беседах, по данным Politico, Трамп говорит о своем проигрыше и обсуждает переезд из Белого дома.

Теги: США, выборы, штурм, Вашингтон, Дональд Трамп, трансляция, президент
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