Коронавирусную инфекцию впервые обнаружили у спортсмена, прибывшего на Олимпиаду в Пекин

Национальность инфицированного не указывается, но известно, что COVID-19 у него подтвердил тест методом ПЦР, сделанный в аэропорту после приземления 23 января.

Еще три случая коронавирусной инфекции зафиксировали среди стейкхолдеров.

Всего в Пекин за день прибыли 153 спортсмена и официальных лиц.

23 января организаторы Олимпийских игр в Пекине информировали о подтвержденных 72 случаях COVID-19 среди более чем 2,5 тыс. лиц, прибывших на игры с 4 января, но спортсменов среди инфицированных не было, сообщало агентство Reuters.