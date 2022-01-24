Коронавирусную инфекцию впервые обнаружили у спортсмена, прибывшего на Олимпиаду в Пекин

Национальность инфицированного не указывается, но известно, что COVID-19 у него подтвердил тест методом ПЦР, сделанный в аэропорту после приземления 23 января.
Еще три случая коронавирусной инфекции зафиксировали среди стейкхолдеров.
Всего в Пекин за день прибыли 153 спортсмена и официальных лиц.
23 января организаторы Олимпийских игр в Пекине информировали о подтвержденных 72 случаях COVID-19 среди более чем 2,5 тыс. лиц, прибывших на игры с 4 января, но спортсменов среди инфицированных не было, сообщало агентство Reuters.
Зимняя Олимпиада в Пекине начинается 4 февраля. Она будет продолжаться до 20 февраля.
Как отмечали в Международном олимпийском комитете, в связи с пандемией коронавируса Олимпиада пройдет без иностранных болельщиков. Билеты на соревнования в Пекине будут распространяться только среди жителей материкового Китая.
21 января Национальный олимпийский комитет Украины утвердил состав украинской сборной на игры в Пекине. Страну представят 45 спортсменов в 12 дисциплинах: биатлоне, бобслее, горнолыжном спорте, лыжном двоеборье, лыжных гонках, санном спорте, скелетоне, сноубординге, прыжках на лыжах с трамплина, фигурном катании, фристайле и шорт-треке (это на 12 атлетов больше, чем на зимних Олимпийских играх в Пхенчхане в 2018 году).