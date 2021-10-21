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Кремль о присуждении Навальному премии Сахарова: Никто нас не заставит уважать подобные решения

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По мнению Пескова, победу российскому оппозиционеру присудили люди, которые "просто не располагают достоверной информацией"
По мнению Пескова, победу российскому оппозиционеру присудили люди, которые "просто не располагают достоверной информацией"
Фото: ЕРА

Кремль не уважает решение Европейского парламента о присуждении российскому оппозиционеру Алексею Навальному премии "За свободу мысли" имени Андрея Сахарова. Об этом 21 октября заявил спикер Кремля Дмитрий Песков, сообщает российский РБК.

"Никто не может заставить нас проявлять уважение к подобным решениям", – сказал Песков, добавив, что в РФ уважают Европарламент.

По его словам, решив наградить Навального, Европейский парламент "существенно девальвировал" само название премии – "За свободу мысли".

По мнению спикера Кремля, победу российскому оппозиционеру присудили люди, которые "просто не располагают достоверной информацией".

Контекст:

Навальный с августа 2020 года проходил лечение и реабилитацию в Германии после отравления боевым веществом класса "Новичок". Самолет, на котором он летел из Томска в Москву, экстренно сел в Омске 20 августа из-за ухудшения состояния политика. Навальный вначале находился в больнице в Омске, а 22 августа его доставили в берлинскую клинику "Шарите". Политик был в коме 18 дней. Оппозиционер считает покушение на себя террористическим актом, организованным ФСБ по приказу президента РФ Владимира Путина.

После возвращения Навального в Россию в январе 2021 года его арестовали по делу "Ив Роше", в рамках которого он ранее получил условный срок и должен был отмечаться у следователей, но не делал этого из-за лечения в Германии. Симоновский суд Москвы 2 февраля заменил ему условный срок на реальный по делу "Ив Роше". С учетом времени, проведенного под домашним арестом, политик пробудет в колонии общего режима два года и 6,5 месяца.

С марта Навальный находится в колонии во Владимирской области, в городе Покров. Политик сообщил, что его поставили на учет как склонного к побегу 18 февраля. В октябре руководство Покровской колонии сняло его с профилактического учета как склонного к побегу и поставило на учет как экстремиста и террориста.

Теги: Россия, Алексей Навальный, Европарламент, Кремль, Дмитрий Песков, премия имени Сахарова
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