Кремль о присуждении Навальному премии Сахарова: Никто нас не заставит уважать подобные решения

По мнению Пескова, победу российскому оппозиционеру присудили люди, которые "просто не располагают достоверной информацией" Фото: ЕРА

"Никто не может заставить нас проявлять уважение к подобным решениям", – сказал Песков, добавив, что в РФ уважают Европарламент.

По его словам, решив наградить Навального, Европейский парламент "существенно девальвировал" само название премии – "За свободу мысли".

По мнению спикера Кремля, победу российскому оппозиционеру присудили люди, которые "просто не располагают достоверной информацией".