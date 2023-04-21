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Кремль стремится создать в Германии коалицию для ослабления поддержки Украины в Европе – The Washington Post

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В Кремле планировали вмешаться в политику Германии, пишут СМИ
В Кремле планировали вмешаться в политику Германии, пишут СМИ
Фото: depositphotos.com

Кремль хочет объединить крайне левые и крайне правые партии Германии в коалицию, чтобы сократить поддержку Украины. Об этом пишет The Washington Post 21 апреля, ссылаясь на секретные документы Кремля, полученные европейской разведкой.

В документах зафиксированы встречи между российскими чиновниками и политтехнологами, а также приказ Кремля сосредоточить внимание на Германии для создания антивоенных настроений в Европе, пишет издание. При этом в документах не зафиксировано общение россиян с какими-либо союзниками в самой Германии.

По данным The Washington Post, Кремль пытается вмешаться в политику Германии, а также поддержать протесты экстремистов против немецкого правительства, чтобы создать антивоенные настроения в Европе и ослабить поддержку Украины.

Согласно документам, главной целью Кремля было создание нового политического движения, способного получить в Германии "большинство на выборах любого уровня" в Германии. Также российские власти рассчитывали "перезагрузить" крайне правую партию "Альтернатива для Германии" (АдГ), чтобы увеличить ее поддержку в немецком обществе.

Российские политтехнологи готовили преобразование АдГ в партию "германского единства", которая должна была объявить санкции против России противоречащими интересам Германии, пишет The Washington Post. В подготовленном манифесте отмечалось, что "неадекватные" политики якобы втянули Германию в конфликт с РФ, которая называется "естественным союзником" немецкого народа.

Из документов неясно, доходил ли подготовленный политтехнологами манифест до кого-либо в АдГ.

Контекст:

Германия с начала войны в 2014 году предоставляла Украине финансовую помощьпомогала лечить раненых украинских военнослужащих, но отказывалась от предоставления оружия. После полномасштабного вторжения РФ 24 февраля 2022 года ФРГ изменила свою позицию по вопросу поставок оружия в зоны конфликта и согласилась поставлять в Украину вооружение, в том числе тяжелую технику.

По информации МИД ФРГ на конец марта 2023 года, Германия выделила Украине более €14,2 млрд.

Мария НИКОЛАЕНКО
журналистка
Теги: Германия, Кремль
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