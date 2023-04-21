Кремль стремится создать в Германии коалицию для ослабления поддержки Украины в Европе – The Washington Post

В документах зафиксированы встречи между российскими чиновниками и политтехнологами, а также приказ Кремля сосредоточить внимание на Германии для создания антивоенных настроений в Европе, пишет издание. При этом в документах не зафиксировано общение россиян с какими-либо союзниками в самой Германии.

По данным The Washington Post, Кремль пытается вмешаться в политику Германии, а также поддержать протесты экстремистов против немецкого правительства, чтобы создать антивоенные настроения в Европе и ослабить поддержку Украины.

Согласно документам, главной целью Кремля было создание нового политического движения, способного получить в Германии "большинство на выборах любого уровня" в Германии. Также российские власти рассчитывали "перезагрузить" крайне правую партию "Альтернатива для Германии" (АдГ), чтобы увеличить ее поддержку в немецком обществе.

Российские политтехнологи готовили преобразование АдГ в партию "германского единства", которая должна была объявить санкции против России противоречащими интересам Германии, пишет The Washington Post. В подготовленном манифесте отмечалось, что "неадекватные" политики якобы втянули Германию в конфликт с РФ, которая называется "естественным союзником" немецкого народа.

Из документов неясно, доходил ли подготовленный политтехнологами манифест до кого-либо в АдГ.