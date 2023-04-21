Министр обороны Германии назвал "совершенно нормальной" вероятность атак Украины на российскую территорию

Атакованная страна может также заходить на территорию противника, считает Писториус Фото: ЕРА

По его словам, это "совершенно нормально", что во время войны атакованная страна будет действовать на вражеской территории.

"До тех пор, пока не будут атакованы города, мирные жители, гражданский сектор, с этим придется смириться. Не с радостью, но это часть процесса – например, чтобы отрезать пути снабжения", – сказал Писториус.

Министр обороны подчеркнул, что Запад, принимая решения о помощи Украине в Борьбе с российской агрессией, должен соблюдать международное право.

"Если Украине потребуются определенные типы бомб, запрещенные во всем мире, то мы должны сказать нет", – добавил он.