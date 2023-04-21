Министр обороны Германии назвал "совершенно нормальной" вероятность атак Украины на российскую территорию

По его словам, это "совершенно нормально", что во время войны атакованная страна будет действовать на вражеской территории.
"До тех пор, пока не будут атакованы города, мирные жители, гражданский сектор, с этим придется смириться. Не с радостью, но это часть процесса – например, чтобы отрезать пути снабжения", – сказал Писториус.
Министр обороны подчеркнул, что Запад, принимая решения о помощи Украине в Борьбе с российской агрессией, должен соблюдать международное право.
"Если Украине потребуются определенные типы бомб, запрещенные во всем мире, то мы должны сказать нет", – добавил он.
В начале декабря 2022 года в России произошло несколько взрывов на военных объектах, размещенных на удаленном от Украины расстоянии. 5 декабря взрывы прогремели на аэродроме Энгельс в Саратовской области и аэродроме Дягилево в Рязанской области. Энгельс находится в 750 км от границы с Украиной, Дягилево – в 500 км. Минобороны РФ заявило, что в результате атаки дронов трое военнослужащих погибли. Ведомство признало повреждения корпусов двух самолетов и обвинило в ударе Украину.
Взрывы в Энгельсе повторились 26-го и 29 декабря. Кроме того, 2 января 2023 года взрывы слышали в районе аэродрома в Воронеже.
Украина свою причастность к инцидентам не подтверждала.
Начальник военной разведки Украины Кирилл Буданов ожидает, что удары по территории РФ продолжатся и будут происходить "глубже и глубже".
Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что Украина обязалась не использовать для поражения целей на территории России дальнобойное вооружение, предоставленное партнерами.