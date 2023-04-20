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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Германия не собирается участвовать в проекте "шефства над регионами" при восстановлении Украины – госсекретарь

Фласбарт (справа) был в Украине с двухдневным визитом и провел ряд встреч, посвященных послевоенному восстановлению страны
Фласбарт (справа) был в Украине с двухдневным визитом и провел ряд встреч, посвященных послевоенному восстановлению страны
Фото: Jochen Flasbarth / Twitter

Немецкое правительство сочло неэффективной концепцию, согласно которой государства-доноры возьмут "шефство" над определенными регионами Украины во время послевоенного восстановления страны.

Об этом заявил государственный секретарь в министерстве экономического сотрудничества и развития ФРГ, представитель правительства Германии по вопросам восстановления Украины Йохен Фласбарт на встрече с журналистами в Киеве 19 апреля, сообщила "Европейская правда"

"Мы решили не концентрироваться на помощи или партнерских отношениях с определенными регионами или же уделять особое внимание определенным секторам или отраслям экономики", – сказал он.

"Европейская правда" отмечает, что это означает отказ Берлина от концепции, которую продвигала украинская власть и с которой в целом соглашались партнеры. Так, президенты Украины и Германии Владимир Зеленский и Франк-Вальтер Штайнмайер прошлой осенью заявляли, что договорились о патронате ФРГ над Черниговской областью.

По словам Фласбарта, Германия вместо этого считает более эффективным гибкое реагирование на запросы Украины.

"Мы прежде всего исходим из того, что нужно очень четко координировать наши усилия вместе с Украиной, чтобы ставить правильные приоритеты и определять, какие проекты и какие программы будут воплощаться в жизнь", – заявил он, подчеркнув приоритетность совместной работы государств-доноров и их сотрудничества со Всемирным банком и МВФ.

Фласбарт пояснил, что одним из приоритетов для Германии является украинская инфраструктура, пишет "Европейская правда". Он отдельно отметил планы инфраструктурного сближения Украины с Евросоюзом.

"Прежде всего мы оказываем помощь, чтобы обеспечить работу энергетической инфраструктуры, которая значительно пострадала в Украине. Мы не только ремонтируем, восстанавливаем поврежденные элементы инфраструктуры, но также работаем над дальнейшим развитием украинской инфраструктуры, потому что Украина вскоре станет частью единой Европы, и эта инфраструктура также вольется в европейскую инфраструктуру", – сказал представитель правительства ФРГ. 

Фласбарт был в Украине с визитом в течение 18-19 апреля. "Восстановление и реконструкция в Украине требуют самого тесного согласования между украинским правительством и странами-партнерами. Вот почему у меня будет много переговоров и встреч в течение следующих двух дней", отмечал он в Twitter по приезду. 

В ходе визита чиновник, в частности, обсудил с министром финансов Украины Сергеем Марченко "Международную платформу реконструкции", а также встретился с мэрами Киева, Охтырки, Бучи. 

Контекст:

Зеленский в марте 2022 года анонсировал "большой проект восстановления", согласно которому другим странам предлагается курировать реконструкцию пострадавших от российских оккупантов городов и регионов Украины.

"Мы приглашаем ведущие государства мира, ведущие компании и лучших специалистов присоединиться к проекту восстановления Украины. Взять шефство над регионом, городом или отраслью в нашей стране, которые нуждаются в восстановлении", – говорил президент.

В рамках этого проекта, в частности, Дания возглавит процесс восстановления Николаева. Взять шефство над восстановлением Киева и Киевской области согласилась ВеликобританияЧехия хочет помочь восстановить Днепропетровскую область. О готовности курировать восстановление Харьковской области заявляли сразу несколько стран – ТурцияПольшаСловения. Турция также готова браться за отдельные проекты по восстановлению инфраструктуры в Черниговской области

Команда Microsoft будет курировать цифровую индустрию во время послевоенного восстановления Украины, Финляндия поможет в восстановлении и реформировании сектора образования.

Теги: Германия, экономика, ФРГ, война России против Украины, Евросоюз, инфраструктура, сотрудничество, восстановление
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