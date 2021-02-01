"Кремль ведет войну против прав человека". Amnesty International призвала освободить задержанных россиян

Комментируя массовые задержания участников акций протеста в РФ, директор российского представительства Amnesty International Наталья Звягина отметила, что отправка в тюрьму протестующих – проигрышный вариант.

Международная правозащитная организация Amnesty International призывает освободить задержанных в РФ участников мирных акций протеста. Комментарий директора российского представительства Amnesty International Натальи Звягиной размещен 31 января на сайте организации.

Amnesty International расценивает как репрессии задержания и разгоны митингующих 31 января на акциях в поддержку оппозиционера Алексея Навального.

"Кремль ведет войну против прав человека в России, раздавливая протестующих, требующих свободы и перемен. Это отчаянная попытка заставить замолчать критиков, ей надо положить конец. Все мирные демонстранты и активисты, задержанные за мирное участие в акциях протеста, являются узниками совести и должны быть немедленно и безоговорочно освобождены. Полиция должна прекратить использование незаконной силы и вместо этого начать выполнять свои обязательства по защите прав человека в России", – сказала Звягина.

По ее данным, "за последние недели российские власти арестовали так много людей, что в центрах содержания под стражей в Москве закончились места, а мирные демонстранты содержатся в изоляторах для иностранных граждан".

"Пытаться посадить в тюрьму каждого протестующего в стране – проигрышная игра. Вместо этого российские власти должны признать, что права на свободу мирных собраний и выражения мнений начинают много значить для все большего числа россиян и что они могут позволить людям выражать свое мнение, не опасаясь преследований", – объяснила Звягина.

На акциях 31 января в поддержку Навального в разных городах РФ задержали более 5 тыс. человек. Больше всего задержаний произвели в Москве и Санкт-Петербурге.

Предыдущие акции в поддержку Навального прошли 23 января. В штабе политика заявили, что в митингах по всей стране участвовали 250–300 тыс. человек. Задержали, по данным правозащитников, более 3,6 тыс. человек в 125 городах, в том числе почти 200 несовершеннолетних.

Акции проходят в связи с тем, что, когда 17 января 2021 года Навальный вернулся в Россию, его сразу же задержали по делу "Ив Роше" и отправили под арест на 30 суток. Еще в 2014 году в рамках этого дела оппозиционер получил 3,5 года условно и до 29 декабря 2020-го находился на испытательном сроке. Он должен был не реже двух раз в месяц приходить на регистрацию в органы Федеральной службы исполнения наказаний, однако с августа по январь пробыл в Германии. Теперь условный срок ему могут заменить на реальный.