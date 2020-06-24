Крушение самолета в Пакистане. Пилоты обсуждали не посадку, а коронавирус

В предварительном отчете расследования причин крушения самолета Pakistan International Airlines, который разбился 22 мая в Карачи, говорится, что пилоты повели себя самоуверенно и не слушали предупреждения диспетчерской вышки при заходе на посадку.

Пилоты Airbus A320, который разбился 22 мая при заходе на посадку в пакистанском Карачи, не были сконцентрированы на своих обязанностях, они обсуждали посторонние вещи, к примеру, эпидемию COVID-19. Об этом заявил министр авиации Пакистана Гулам Сарвар Хан, представляя 24 июня в парламенте предварительный отчет о причинах катастрофы, сообщает Dawn.

Болезнь коснулась семей обоих летчиков, и они говорили об этом в течение всего рейса, что выяснилось после расшифровки данных бортового самописца.

Невнимательность и самоуверенность опытных пилотов привела к ошибке выбора высоты при повторном заходе на посадку. Когда А320 ушел на второй круг, летчики установили посадочную конфигурацию на слишком большой высоте – 2200 м, тогда как в 16 км от полосы они уже должны были снизиться до 750 м, рассказал Хан.

По словам министра, диспетчер трижды предупредил экипаж о несоответствии высоты, но командир воздушного судна ответил: "Я справлюсь".

Еще одной ошибкой пилотов стало отключение автопилота при повторном заходе, считают авторы предварительного отчета.

Они указывают, что после первой попытки сесть двигатели лайнера были повреждены, и диспетчерская вышка должна была это заметить. Однако никто не предупредил летчиков о неисправности.

Хан добавил, что окончательный отчет бюро по расследованию авиапроисшествий будет издан до конца 2020 года.

Airbus A320 авиакомпании Рakistan International Airlines, который летел из Лахора, 22 мая упал на жилой район города Карачи. В катастрофе погибло 97 пассажиров рейса PK8303 – 68 мужчин, 26 женщин и трое детей. Выжили двое пассажиров – президент Bank of Punjab Зафар Масуд и инженер Мухаммад Зубаир. На земле травмы и ожоги получили четыре человека.