Литва рассматривает запрет въезда для граждан Беларуси

В Литве не исключают введения ограничений на въезд для белорусов Фото: depositphotos.com

По ее словам, белорусский режим участвует в боевых действиях против Украины и проводит гибридную атаку с использованием нелегальных мигрантов против Литвы. Министр считает, что это очень серьезные аргументы, которые необходимо учитывать для включения в решение о запрете въезда и граждан Беларуси.

Билотайте также сказала, что это должно быть региональным решением.

"Очень важно иметь региональные решения, потому что это помогает обеспечить эффективность решений. Поэтому мы сначала пытаемся договориться на региональном уровне, даже на европейском уровне, потому что это самый эффективный ответ. Нам нужно найти региональный консенсус, а затем принять эти меры, чтобы сделать их эффективными и действенными", – добавила она.