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Литва рассматривает запрет въезда для граждан Беларуси

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В Литве не исключают введения ограничений на въезд для белорусов
В Литве не исключают введения ограничений на въезд для белорусов
Фото: depositphotos.com

После того как страны Балтии и Польша прекратили пускать россиян с туристическими шенгенскими визами, такое решение рассматривается и для граждан Беларуси. Об этом 19 сентября сообщила на брифинге министр внутренних дел Литвы Агне Билотайте, ее цитирует "15 min".

По ее словам, белорусский режим участвует в боевых действиях против Украины и проводит гибридную атаку с использованием нелегальных мигрантов против Литвы. Министр считает, что это очень серьезные аргументы, которые необходимо учитывать для включения в решение о запрете въезда и граждан Беларуси.

Билотайте также сказала, что это должно быть региональным решением.

"Очень важно иметь региональные решения, потому что это помогает обеспечить эффективность решений. Поэтому мы сначала пытаемся договориться на региональном уровне, даже на европейском уровне, потому что это самый эффективный ответ. Нам нужно найти региональный консенсус, а затем принять эти меры, чтобы сделать их эффективными и действенными", – добавила она.

Контекст:

С 19 сентября Эстония, Литва, Латвия и Польша не пропускают граждан РФ через границу с "несущественными целями". Речь о россиянах с шенгенской визой, выданной в целях туризма, спорта и посещения культурных мероприятий.

Единственной сухопутной границей, через которую граждане РФ могут попасть в Евросоюз, остается граница с Финляндией.

Кроме того, Совет Евросоюза 9 сентября одобрил решение, которое полностью приостанавливает действие соглашения об упрощении визового режима между Евросоюзом и Россией, действовавшее с 2007 года.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Россия, Беларусь, Литва, страны Балтии, война России против Украины, въезд в ЕС, Агне Билотайте, россияне
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