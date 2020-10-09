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Лошадь сдохла, но она лежит на дороге и смердит – Шендерович о Путине и Лукашенко

Российский писатель Виктор Шендерович сравнил президентов РФ и Беларуси Владимира Путина и Александра Лукашенко с "метастазами, которые могут с собой утащить все живое в могилу".

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Лукашенко (на фото слева) и Путин более 20 лет находятся на высших должностях
Лукашенко (на фото слева) и Путин более 20 лет находятся на высших должностях
Фото: ЕРА

Президент России Владимир Путин и президент Беларуси Александр Лукашенко – политические трупы. Об этом 8 октября в эфире радиостанции "Эхо Москвы" заявил российский писатель Виктор Шендерович.

"Путин и Лукашенко – это такие метастазы, которые могут с собой утащить все живое в могилу. Вопрос в том, сколько это будет продолжаться и сколько здоровья и вообще жизни займет выход наружу, чтобы закопать эту дохлую лошадь. Я имею в виду политически. Вот она сдохла, но она лежит на дороге и смердит. Вот сколько займет времени, чтобы убрать эту дохлую лошадь, и сколько заплатят народы за это. Вот это уже вопрос актуальный", – сказал писатель.

По его словам, "оно само не уползет", а "убрать его не дают", поэтому "непонятно, что делать".

Речь о "лошади" зашла, когда Шендерович комментировал просмотры на YouTube двух видео – интервью Путина и интервью российского оппозиционера Алексея Навального.

"Вы видите – еле-еле 150 тыс. просмотров у Путина и 11 млн за сутки у Навального. Путин неинтересен – вот что важно еще. Он неинтересен. Никому не интересно, что он сказал. Уже давно", – отметил писатель.

Путин занимает должность президента России с 2000 года с перерывом в 2008–2012 годах, когда он был главой правительства.

Лукашенко занимает пост президента Беларуси с 1994 года. 23 сентября 2020 года он в шестой раз вступил в должность. Церемония инаугурации прошла во Дворце независимости в Минске тайно. Впервые в истории Беларуси ее не анонсировали. Вопреки требованию законодательства, церемонию не транслировали по телевидениюИнаугурация Лукашенко прошла на фоне массовых акций протеста, которые продолжаются в стране с 9 августа. Участники демонстраций считают, что результаты голосования на выборах президента Беларуси сфальсифицировали.

Теги: Владимир Путин, Александр Лукашенко, Виктор Шендерович, президент, писатель, интервью, лошади
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