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Лукашенко рассказал, что случилось с исчезнувшими директорами сахарных заводов

Директоров всех сахарных заводов в Беларуси задержали за продажу сахара по убыточной цене, отметил президент Беларуси Александр Лукашенко.

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Александр Лукашенко назвал причину задержания директоров сахарных заводов Беларуси
Александр Лукашенко назвал причину задержания директоров сахарных заводов Беларуси
Фото: EPA

Директора всех четырех сахарных заводов Беларуси были задержаны по подозрению в коррупции. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, сообщает агентство БЕЛТА 4 февраля.

По словам Лукашенко, директора создали в Москве торговый дом, через который с заводов по убыточным ценам продавали сахар. В Москве цену увеличивали вдвое, а разницу раздавали взятками директорам.

Лукашенко отметил, что другие подробности вскоре предоставит КГБ Беларуси.

Также белорусский президент отметил, что в деле были задержаны и "люди с погонами". Он добавил, что подозреваемых задержали в течение суток и они все уже дали показания. Помимо этого, в домах всех подозреваемых были проведены обыски.

Директора четырех сахарных заводов пропали в Беларуси в конце января. Источники TUT.BY сообщали, что в Беларуси прошли следственные действия по "сахарному делу", речь шла о задержании 11 человек.

Теги: Беларусь, Александр Лукашенко, задержание, сахар, исчезновение
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