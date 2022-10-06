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Лукашенко запретил повышение цен в Беларуси

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Лукашенко заявил, что в Беларуси сегодня запредельные цены
Лукашенко заявил, что в Беларуси сегодня запредельные цены
Фото: depositphotos.com

Называющий себя президентом Беларуси Александр Лукашенко ввел запрет на повышение цен в стране. Об этом 6 октября сообщило белорусское государственное агентство БЕЛТА.

По словам Лукашенко, могут существовать "исключения по тем или иным позициям", которые будут под контролем министров и губернаторов. Он заявил, что в Беларуси "цены сегодня запредельные, они уперлись в потолок".

Кроме того, Лукашенко предупредил, чтобы на этом фоне не было закрытий объектов и попыток уйти с рынка. За выполнением поручения будет следить генеральный прокурор и председатель Комитета госконтроля. Предложения по регулированию цен, по его словам, необходимо внести на рассмотрение в правительство, которое должно принять окончательное решение до 20 октября.

При этом называющий себя президентом Беларуси Лукашенко отметил, что условия работы белорусских производителей с точки зрения стоимости энергоресурсов "гораздо выгоднее, нежели у конкурентов на Западе".

Контекст:

24 февраля США объявили о введении санкций против Беларуси за ее поддержку вторжения РФ в Украину. Под ограничения попали госбанки и чиновники, в том числе министр обороны. Кроме того, из-за пособничества в войне против Украины санкции против Беларуси ввели ЕС и Великобритания.

Премьер-министр Беларуси Роман Головченко 16 мая признал, что объем заблокированного из-за санкций экспорта в ЕС и США составляет около $16–18 млрд в год.

Теги: Беларусь, Александр Лукашенко, цены, запрет, губернатор
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