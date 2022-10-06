Лукашенко запретил повышение цен в Беларуси

По словам Лукашенко, могут существовать "исключения по тем или иным позициям", которые будут под контролем министров и губернаторов. Он заявил, что в Беларуси "цены сегодня запредельные, они уперлись в потолок".

Кроме того, Лукашенко предупредил, чтобы на этом фоне не было закрытий объектов и попыток уйти с рынка. За выполнением поручения будет следить генеральный прокурор и председатель Комитета госконтроля. Предложения по регулированию цен, по его словам, необходимо внести на рассмотрение в правительство, которое должно принять окончательное решение до 20 октября.

При этом называющий себя президентом Беларуси Лукашенко отметил, что условия работы белорусских производителей с точки зрения стоимости энергоресурсов "гораздо выгоднее, нежели у конкурентов на Западе".