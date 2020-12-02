Мадуро назвал условие своей отставки

По словам президента Венесуэлы Николаса Мадуро, его судьба – "в руках народа".

Мадуро: Оппозиция заявила, что выборы 6 декабря 2020 года являются плебисцитом. Я принимаю вызов! Фото: EPA

Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил в Twitter 1 декабря, что уйдет с поста президента, если оппозиция выиграет парламентские выборы 6 декабря.

"Оппозиция заявила, что выборы 6 декабря 2020 года являются плебисцитом. Я принимаю вызов! Посмотрим, кто победит. Если выиграем, продолжим двигаться вперед, но если мы проиграем [выборы в] Национальное собрание, я уйду с поста президента республики. Моя судьба в руках народа!" – написал он.

La oposición dijo que las elecciones del #6Dic de 2020, son un plebiscito ¡Acepto el Reto! Vamos a ver quién gana, si ganamos; seguiremos hacia adelante, pero si perdemos la Asamblea Nacional, me voy de la Presidencia de la República. ¡Mi destino está en manos del Pueblo! pic.twitter.com/PnH6TTOWXq — Nicolás Maduro (@NicolasMaduro) December 2, 2020

Политическая ситуация в Венесуэле обострилась после того, как 10 января 2019 года Мадуро, набравший больше всех голосов на выборах 2018 года, принес присягу президента. 15 января подконтрольный оппозиции парламент страны признал Мадуро узурпатором.

23 января 2019 года глава парламента Венесуэлы Хуан Гуайдо объявил себя исполняющим обязанности президента страны.

США, большинство стран Латинской Америки и Евросоюза признали Гуайдо временным президентом, Россия выразила поддержку Мадуро.