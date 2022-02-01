Маск заблокировал в соцсетях создателя бота, который отслеживал его самолет

По словам Суини, Маск заблокировал его после отказа удалить бота за $5 тыс. Студент ранее говорил, что вел переговоры с Маском насчет цены за удаление @ElonJet. Он запросил $50 тыс., или одну Tesla Model 3, но предприниматель отказался.

Также Суини сообщил изданию Insider, что Маск ввел некоторые меры, чтобы затруднить отслеживание его самолета. Однако, по словам юноши, совсем заблокировать отслеживание миллиардеру не удалось.