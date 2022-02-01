Маск заблокировал в соцсетях создателя бота, который отслеживал его самолет

По словам Суини, Маск заблокировал его после отказа удалить бота за $5 тыс. Студент ранее говорил, что вел переговоры с Маском насчет цены за удаление @ElonJet. Он запросил $50 тыс., или одну Tesla Model 3, но предприниматель отказался.
Также Суини сообщил изданию Insider, что Маск ввел некоторые меры, чтобы затруднить отслеживание его самолета. Однако, по словам юноши, совсем заблокировать отслеживание миллиардеру не удалось.
В ноябре 2021 года состояние Маска достигло $300 млрд, он стал первым в истории, кто смог заработать такую сумму. По состоянию на 1 февраля Bloomberg и Forbes оценивают его состояние в $242 млрд и $240 млрд соответственно.
13 декабря Маск стал человеком года по версии американского журнала Time, 15 декабря – по версии Financial Times.