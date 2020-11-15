Маск заявил, что болеет COVID-19 в легкой форме

Основатель и совладелец компаний Tesla и SpaceX Илон Маск рассказал, что у него симптомы легкой простуды – он считает, что заболел COVID-19 в легкой форме.

13 ноября Маск сообщил, что сдал четыре быстрых теста на антиген коронавирусной инфекции Фото: EPA

Основатель и совладелец компаний Tesla и SpaceX Илон Маск считает, что заболел COVID-19 в легкой форме. Об этом он написал в своем Twitter.

"Я получаю совершенно разные результаты из разных лабораторий, но, скорее всего, у меня легкий случай COVID. Мои симптомы – это симптомы легкой простуды, что неудивительно, поскольку коронавирус – это разновидность простуды", – отметил он.

Am getting wildly different results from different labs, but most likely I have a moderate case of covid. My symptoms are that of a minor cold, which is no surprise, since a coronavirus is a type of cold. — Elon Musk (@elonmusk) November 14, 2020

13 ноября Маск сообщил, что сдал четыре быстрых теста на антиген коронавирусной инфекции COVID-19. Два теста были отрицательные, а два – положительные.

По состоянию на 15 ноября в мире коронавирусную инфекцию выявили почти у 53,9 млн человек. Умерло от COVID-19 уже более 1,31 млн, а выздоровело 34,8 млн пациентов, свидетельствуют данные американского Университета Джонса Хопкинса.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.