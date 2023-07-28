Мэр Москвы заявил, что ночью город атаковал беспилотник

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За последние месяцы беспилотники атаковали столицу России уже несколько раз. В частности, утром 4 июля в Москве и Московской области

Утром 24 июля Москву вновь атаковали дроны. Собянин сообщил в Telegram, что пострадали несколько нежилых домов. Российские Telegram-каналы опубликовали фото и видео, на которых виден дым, поднимающийся над городом.

Российское минобороны заявило, что дроны на Москву направил "киевский режим", их было два и оба сбиты. Один из дронов упал на здание Хамовнических казарм, где располагается секретная воинская часть №26165 российской разведки, специализирующаяся на хакерских атаках, сообщило "Радио Свобода". "Медуза" отметила, что в поврежденном задании находится штаб-квартира хакерской группировки ГРУ Fancy Bear. По данным "Медузы", всего было три дрона: второй попал в строящийся бизнес-центр на проспекте Лихачева, третий (он был без взрывного устройства) упал на территорию кладбища в Зеленоградском округе Москвы.

Вице-премьер-министр по инновациям, развитию образования, науки и технологий – министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров отметил в Telegram, что средства радиоэлектронной борьбы и противовоздушная оборона оккупантов все менее способны защищать свое небо."Что бы там ни происходило, этого будет больше", – написал он.