Мэр Москвы заявил, что ночью город атаковал беспилотник

"Ночью была предпринята попытка атаки вражеского беспилотника", – сообщил российский чиновник.
По словам Собянина, беспилотник якобы был сбит силами минобороны РФ. Разрушений и пострадавших нет, утверждает мэр Москвы.
В минобороны РФ заявили, что средствами ПВО пресекли "попытку осуществить террористическую атаку беспилотным летательным аппаратом по объектам на территории Московской области".
В атаке российское ведомство обвиняет Украину. Украинские власти это заявление не комментировали.
По информации Telegram-канала Shot, беспилотник около 03.30 сбили в Троицком административном округе. Канал опубликовал фото, предположительно, обломков сбитого ночью дрона.
"Тип БПЛА пока не установлен, нес ли он заряд – неизвестно", – говорится в сообщении.
Утром 24 июля Москву вновь атаковали дроны. Собянин сообщил в Telegram, что пострадали несколько нежилых домов. Российские Telegram-каналы опубликовали фото и видео, на которых виден дым, поднимающийся над городом.
Российское минобороны заявило, что дроны на Москву направил "киевский режим", их было два и оба сбиты. Один из дронов упал на здание Хамовнических казарм, где располагается секретная воинская часть №26165 российской разведки, специализирующаяся на хакерских атаках, сообщило "Радио Свобода". "Медуза" отметила, что в поврежденном задании находится штаб-квартира хакерской группировки ГРУ Fancy Bear. По данным "Медузы", всего было три дрона: второй попал в строящийся бизнес-центр на проспекте Лихачева, третий (он был без взрывного устройства) упал на территорию кладбища в Зеленоградском округе Москвы.
Вице-премьер-министр по инновациям, развитию образования, науки и технологий – министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров отметил в Telegram, что средства радиоэлектронной борьбы и противовоздушная оборона оккупантов все менее способны защищать свое небо."Что бы там ни происходило, этого будет больше", – написал он.