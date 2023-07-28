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Мэр Москвы заявил, что ночью город атаковал беспилотник

Разрушений и пострадавших нет, заявляют в РФ
Разрушений и пострадавших нет, заявляют в РФ
Фото: depositphotos.com (иллюстративное)

Этой ночью столицу страны-агрессора России Москву якобы атаковал некий "вражеский беспилотник". Об этом заявил в Telegram мэр Москвы Сергей Собянин.

"Ночью была предпринята попытка атаки вражеского беспилотника", – сообщил российский чиновник.

По словам Собянина, беспилотник якобы был сбит силами минобороны РФ. Разрушений и пострадавших нет, утверждает мэр Москвы.

В минобороны РФ заявили, что средствами ПВО пресекли "попытку осуществить террористическую атаку беспилотным летательным аппаратом по объектам на территории Московской области".

В атаке российское ведомство обвиняет Украину. Украинские власти это заявление не комментировали. 

По информации Telegram-канала Shot, беспилотник около 03.30 сбили в Троицком административном округе. Канал опубликовал фото, предположительно, обломков сбитого ночью дрона.

"Тип БПЛА пока не установлен, нес ли он заряд – неизвестно", – говорится в сообщении. 

Контекст:За последние месяцы беспилотники атаковали столицу России уже несколько раз. В частности, утром 4 июля в Москве и Московской области произошло несколько взрывов. Российское минобороны сообщило, что утром ПВО сбила четыре из пяти БПЛА, летевших на Москву. Еще один якобы "в результате радиолокационной борьбы" упал в Московской области. По информации Telegram-канала Baza, один из дронов попал в воинскую часть в подмосковной Кубинке. 

Утром 24 июля Москву вновь атаковали дроны. Собянин сообщил в Telegram, что пострадали несколько нежилых домов. Российские Telegram-каналы опубликовали  фото и видео, на которых виден дым, поднимающийся над городом.

Российское минобороны заявило, что дроны на Москву направил "киевский режим", их было два и оба сбиты. Один из дронов упал на здание Хамовнических казарм, где располагается секретная воинская часть №26165 российской разведки, специализирующаяся на хакерских атаках, сообщило "Радио Свобода". "Медуза" отметила, что в поврежденном задании находится штаб-квартира хакерской группировки ГРУ Fancy Bear. По данным "Медузы", всего было три дрона: второй попал в строящийся бизнес-центр на проспекте Лихачева, третий (он был без взрывного устройства) упал на территорию кладбища в Зеленоградском округе Москвы.

Вице-премьер-министр по инновациям, развитию образования, науки и технологий – министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров отметил в Telegram, что средства радиоэлектронной борьбы и противовоздушная оборона оккупантов все менее способны защищать свое небо."Что бы там ни происходило, этого будет больше", – написал он.


Теги: Москва, министерство обороны РФ, беспилотники, Сергей Собянин, война России против Украины
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