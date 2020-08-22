Министр сельского хозяйства Ирландии ушел в отставку из-за нарушения карантина

Министр сельского хозяйства, продовольствия и моря Ирландии Дара Каллеари принял участие в ужине, на котором присутствовало более 80 человек.

Министр сельского хозяйства, продовольствия и моря Ирландии Дара Каллеари подал в отставку после того, как стало известно, что он нарушил карантин. Об этом 21 августа сообщило издание Independent со ссылкой на представителя министра.

Каллеари принял участие в ужине Общества гольфа Oireachtas в городе Голуэй, на котором присутствовало более 80 гостей, отмечает издание.

По информации Independent, он проработал министром 37 дней. Его предшественник уволился с поста министра сельского хозяйства, продовольствия и моря после того, как его поймали нетрезвым за рулем.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По информации американского Университета Джонса Хопкинса, в Ирландии на 22 августа выявлено 27 755 случаев инфицирования коронавирусом, 1776 человек умерли, 23 364 пациента выздоровели.