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Минобороны РФ заказало дополнительную партию гиперзвуковых ракет – росСМИ

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России понадобится пять лет для восстановления довоенного запаса высокоточных ракет, сообщали украинские СМИ
России понадобится пять лет для восстановления довоенного запаса высокоточных ракет, сообщали украинские СМИ
Фото: EPA

Министерство обороны России заказало у промышленности дополнительную партию гиперзвуковых ракет "Циркон". Об этом 12 ноября сообщило российское пропагандистское агентство ТАСС со ссылкой на свои источники.

"По словам собеседника, в дополнительном контракте речь идет о нескольких десятках ракет, срок его исполнения – 2023 год", – говорится в сообщении.

ТАСС отметил, что не имеет официального подтверждения этой информации.

России понадобится пять лет для восстановления довоенного запаса высокоточных ракет. Об этом заявил неназванный собеседник "Украинской правды" в силовых структурах. Источник уточнил, что россиянам все же удается "понемногу" производить ракеты из старых запасов, но "это другие темпы и объемы".

Контекст:

У россиян осталось 43% ракет "Калибр-ПЛ", "Калибр-НК", около 45% ракет Х-101 и Х-555 и всего 13% ракет "Искандер", притом что 30% считается неприкосновенным запасом, заявлял начальник ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов.

В то же время он отметил, что Россия постоянно закупает иранские дроны. На данный момент РФ заказала у Ирана около 1700 всех типов дронов, сейчас используется вторая партия. По его словам, россияне вынуждены использовать дроны из-за недостатка ракет, их невысокой эффективности и точности.

По словам президента Владимира Зеленского, за восемь месяцев полномасштабной войны Россия применила против Украины около 4,5 тыс. ракет.

Теги: Россия, Украина, промышленность, министерство обороны РФ, Минобороны, российская агрессия, война России против Украины, ракеты, восстановление
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