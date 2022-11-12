Минобороны РФ заказало дополнительную партию гиперзвуковых ракет – росСМИ

России понадобится пять лет для восстановления довоенного запаса высокоточных ракет, сообщали украинские СМИ Фото: EPA

"По словам собеседника, в дополнительном контракте речь идет о нескольких десятках ракет, срок его исполнения – 2023 год", – говорится в сообщении.

ТАСС отметил, что не имеет официального подтверждения этой информации.

России понадобится пять лет для восстановления довоенного запаса высокоточных ракет. Об этом заявил неназванный собеседник "Украинской правды" в силовых структурах. Источник уточнил, что россиянам все же удается "понемногу" производить ракеты из старых запасов, но "это другие темпы и объемы".