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Митинги в Хабаровске. На пути шествия демонстрантов неизвестные открывают сточные люки

В Хабаровске один из участников очередного шествия в поддержку экс-губернатора Сергея Фургала провалился в открытый сточный люк, сообщают очевидцы. Это не первый случай таких диверсий, пишет издание Znak.

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Акции протеста в Хабаровске продолжаются с 11 июля
Акции протеста в Хабаровске продолжаются с 11 июля
Фото: ЕРА

В Хабаровске, где продолжаются акции протеста в поддержку бывшего губернатора края Сергея Фургала, неизвестные открыли ливневые люки по пути следования колонны митингующих. Об этом 5 августа сообщило издание Znak.

Вчера у здания администрации региона собралось несколько сотен человек, которые в очередной раз отправились в шествие, выкрикивая лозунги: "Я, мы, Сергей Фургал", "Путина в отставку", "Нам Фургал надежду дал, Дегтярев ее отнял", "Мы идем по лужам, Путин нам не нужен".

По данным издания, люди шли по проезжей части, их поддерживали проезжающие мимо автомобилисты.

Вскоре по пути следования колонны неизвестные открыли ливневые люки на проезжей части. Один из участников шествия даже провалился в такой, однако его сразу же подхватили.

По словам очевидцев, подобные диверсии устраиваются не в первый раз. 

Протесты в Хабаровске начались после того, как Следственный комитет Российской Федерации задержал губернатора края Сергея Фургала. Его официально обвинили в организации покушения на убийство и двух убийств предпринимателей в 2004–2005 годах на территории Хабаровского края и Амурской области. Он все обвинения отвергает. 

10 июля Басманный суд Москвы арестовал задержанного губернатора на два месяца.

С 11 июля в Хабаровске начались многотысячные акции в поддержку Фургала – бывшего депутата российской Госдумы от ЛДПР. В 2018 году он выиграл выборы губернатора Хабаровского края, победив кандидата от партии "Единая Россия".

Местные жители уверены в политической подоплеке преследования губернатора, связывая это с его популярностью и потерей рейтинга "Единой России" в Хабаровске и крае, пишет "Сибирь.Реалии".

25 июля в Хабаровске состоялся самый многолюдный протест с момента их начала – число протестующих превосходило 50 тыс. человек. 

Теги: Россия, Хабаровск, шествие, акции протеста, Сергей Фургал
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