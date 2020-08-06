Российскую ведущую уволили после того, как она организовала митинг в Хабаровске

Российская журналистка Александра Новикова сообщила, что ее уволили по собственному желанию.

Новикова пока не готова сказать, продолжит ли заниматься общественной деятельностью Фото: sashanovikova2015 / Instagram

В России ведущую новостей ГТРК "Камчатка" Александру Новикову уволили после того, как организовала в Петропавловске-Камчатском акцию в поддержку протестующих в Хабаровске. Об этом сама Новикова 5 августа рассказала "Открытым медиа".

Журналистка сообщила, что ее уволили по собственному желанию на следующий день, после того, как она собрала людей на площади. Она добавила, что "у нее с шефом был уговор: когда станет невмоготу меня отмазывать, она напишет заявление".

Новикова пока не готова сказать, продолжит ли заниматься общественной деятельностью и пойдет ли в политику.

На своей странице в Instagram она выложила видеоролик с кадрами своего прощания с коллективом и зрителями ГТРК "Камчатка". На первых секундах видео ведущая вытирает слезы, сидя в студии перед камерой.

Новикова стала известной в феврале 2020 года после того, как цитируя в выпуске новостей "Камчатки" постановление правительства об индексации льгот для ветеранов и инвалидов не смогла сдержать смех, рассказывая, что малоимущим теперь положены 137 рублей (52 грн) доплаты за путевку в санаторий. Это был один из дублей при запуске выпуска новостей, в эфир телекомпании он не пошел. Однако видео попало в интернет и стало вирусным, после чего администрация ГТРК "Камчатка" пообещала наказать виновника, слившего кадры в сеть.

Весной Александра Новикова публично выступала против принятия поправок к конституции России. Она также сообщила, что отказывается работать в избирательной комиссии, членом которой была десять лет подряд.

Протесты в Хабаровске начались после того, как Следственный комитет Российской Федерации задержал губернатора края Сергея Фургала. Его обвинили в организации покушения на убийство и двух убийств предпринимателей в 2004–2005 годах на территории Хабаровского края и Амурской области. Он все обвинения отвергает.

10 июля Басманный суд Москвы арестовал задержанного губернатора на два месяца.

С 11 июля в Хабаровске начались многотысячные акции в поддержку Фургала. 25 июля состоялся самый многолюдный протест – число участников марша превосходило 50 тыс. человек.

Фургал – бывший депутат российской Госдумы от ЛДПР. В 2018 году выиграл выборы губернатора Хабаровского края, победив кандидата от партии "Единая Россия".